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Квартиры-студии с бассейном в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра

Кирения
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Параметры недвижимости в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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