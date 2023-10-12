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Квартиры-студии с видом на море в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра

Кирения
6
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9 объектов найдено
Студия 1 ванная со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 ванная со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1/2
КВАРТИРА-СТУДИЯ Технические характеристики • Кухня студийной планировки, гостиная, спа…
€145,088
Студия 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 1/2
В продаже студия " GARDEN" 43 кв.м. в строящемся жилом комплексе "ПХУКЕТ Гирне ".   Терра…
€104,500
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1/2
Welcome to the epitome of contemporary living in this luxurious residence. This residence…
€135,005
Студия 1 спальня с балконом, с видом на море, с видом на горы в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 спальня с балконом, с видом на море, с видом на горы
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивный проект от нашей компании! Получите кусочек роскошной жизни в этом потрясающем к…
€110,827
Студия 1 спальня с балконом, с видом на море, с видом на горы в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 спальня с балконом, с видом на море, с видом на горы
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Количество этажей 2
Лучшая инвестиция в недвижимость у Средиземного моря!!! Предлагаем Вам непревзойденную ро…
€101,895
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Количество этажей 20
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА:   НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: ALPCAN TOWERS KEY WEST ЛОКАЦИЯ: 3…
€76,346
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 1
Площадь 42 м²
Потрясающий комплекс вилл на Северном Кипре Проект находится в Эсентепе, Кирения Идеал…
€95,803
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Количество этажей 2
€75,923
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 1
Площадь 47 м²
Этаж 1/2
Новый проект в районе Эсентепе, премиум класса на 1й линии Средиземноморского побережья. Рас…
€122,792

Параметры недвижимости в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра

с видом на горы
недорогая
элитная
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