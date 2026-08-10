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Студии с видом на море в Кирении, Северный Кипр

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Кирения
3
Girne Belediyesi
5
Catalkoy Esentepe Belediyesi
10
Агиос Амвросиос
8
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3 объекта найдено
Студия 1 комната в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Студия 1 комната
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 47 м²
Этаж 1/2
Новый проект в районе Эсентепе, премиум класса на 1й линии Средиземноморского побережья. Рас…
$130,447
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Студия 1 комната в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Студия 1 комната
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Количество этажей 2
$80,656
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Студия 1 комната в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Студия 1 комната
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 42 м²
Потрясающий комплекс вилл на Северном Кипре Проект находится в Эсентепе, Кирения Идеал…
$101,776
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Параметры недвижимости в Кирении, Северный Кипр

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