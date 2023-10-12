Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турецкая Республика Северного Кипра
  3. Жилая
  4. Кирения
  5. Multilevel-apartment

Многоуровневые квартиры с бассейном в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра

Кирения
3
Многоуровневые квартиры В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 спальни с Caesars Resort 2 Bedroom Apartments в Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни с Caesars Resort 2 Bedroom Apartments
Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж 1/12
Этот современный и элегантный курорт Afik Group расположен в Лонг-Бич, Искеле, всего в 5 мин…
€80,139
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с водоснабжением в Gazimagusa District, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с водоснабжением
Gazimagusa District, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Новый комплекс будет построен в Бахчели к Декабрю 2026 года. Рядом есть вся инфраструктура …
€213,006
Квартира 2 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением в Gazimagusa District, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением
Gazimagusa District, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Поселок Бахчели расположен в непосредственной близости от Эсентепе, в пригороде Гирне. Голь…
€270,575
Вилла 4 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением в Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением
Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 288 м²
Новый строящийся комплекс расположен всего в километре от Средиземного моря и предлагает св…
€1,78 млн
Квартира 3 спальни в Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 3 спальни
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Площадь 165 м²
-Апартаменты с 1,2,3 спальнями на 1 этаже с террасой и садом -Роскошные пентхаусы с 1,2 спа…
€216,814
Квартира 1 спальня с балконом, с общественным бассейном, с барбекю в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня с балконом, с общественным бассейном, с барбекю
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
€64,088
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с детской площадкой в Agios Sergios, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с детской площадкой
Agios Sergios, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Лонг бич – это самое популярное место среди туристов , так как пляж длиной в несколько кил…
€103,509
Квартира 1 спальня в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Уникальный проект Caesar Blue в Искеле  Новый жилой комплекс расположен в 300 метрах от мор…
€125,543
Вилла 3 спальни с террасой, с садом, у моря в Мелоунта, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни с террасой, с садом, у моря
Мелоунта, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Этот прекрасный новый комплекс расположен в живописном месте, окруженный зеленью и с видом …
€728,250
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Kalograia, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Kalograia, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 219 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивный проект от нашей компании! Получите кусочек роскошной жизни в этом потрясающем к…
€265,739
Вилла 3 спальни в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
“Морской жемчуг”: Находится в центре г. Искеле Всего 52 виллы  Создавая этот про…
€238,371
Квартира 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением в Агирда, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Агирда, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Этаж 1
Проект расположен в районе Чаталкёй в Кирении. Комплекс разработанный с элементами современн…
€244,965

Параметры недвижимости в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти