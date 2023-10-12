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Многоуровневые квартиры с видом на море в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра

Кирения
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Многоуровневые квартиры В архив
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2 объекта найдено
Многоуровневые квартиры 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Многоуровневые квартиры 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Количество этажей 1
  Brand new project in Girne Esentepe Region!! In our project located in Girne Esentepe…
€114,937
Многоуровневые квартиры 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Многоуровневые квартиры 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Этаж 1/2
Luxurious 1 Bedroom Apartments with Unparalleled Mediterranean Sea Views Immerse yourself…
€186,704

Параметры недвижимости в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра

с видом на горы
недорогая
элитная
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