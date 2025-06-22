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Многоуровневые квартиры с садом в Кирениях, Северный Кипр

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1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 63 м²
Этаж 1/2
Эсентепе-великолепный средиземноморский курорт с его уникальной природной красотой, историче…
$155,049
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Параметры недвижимости в Кирениях, Северный Кипр

с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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