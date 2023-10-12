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Коттеджи в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 2 комнаты в Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Коттедж 2 комнаты
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€374,223

Параметры недвижимости в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
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