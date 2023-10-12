Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турецкая Республика Северного Кипра
  3. Жилая
  4. Кирения
  5. Коттеджи

Коттеджи с бассейном в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра

Коттедж В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Студия 1 комната с vnzh, с VNZh posle vneseniya 30, с severnyy kipr в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 комната с vnzh, с VNZh posle vneseniya 30, с severnyy kipr
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 5/16
Один из самых шикарных комплексов Северного Кипра с отличным инвестиционным потенциалом от з…
€44,965
Квартира 1 спальня в Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Этаж 2
УНИКАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС АПАРТАМЕНТОВ В ПЕРВОЙ ЛИНИИ МОРЯ Новый проект расположен в Татлису в …
€226,501
Квартира 1 спальня в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 2/1
Мы здесь с совершенно новым проектом в Эсентепе, в 300 метрах от моря. Этот проект, состоящи…
€175,143
Студия 1 ванная в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 ванная
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Студия в резиденции "Королевская жизнь" у моря. Продажа с техникой: Холодильник; Кондицио…
€76,177
Квартира 3 спальни в Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 3 спальни
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Площадь 165 м²
-Апартаменты с 1,2,3 спальнями на 1 этаже с террасой и садом -Роскошные пентхаусы с 1,2 спа…
€216,814
Квартира 2 спальни с Caesars Resort 2 Bedroom Apartments в Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни с Caesars Resort 2 Bedroom Apartments
Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж 1/12
Этот современный и элегантный курорт Afik Group расположен в Лонг-Бич, Искеле, всего в 5 мин…
€80,139
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/2
Элитная Недвижимость в Благоустроенном Комплексе в Эксклюзивном Месте Газимагусы на Кипре Ст…
€211,000
Квартира в Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Компания Stay Property предлагает новые квартиры на Северном Кипре в регионе Газимагуса (Фам…
€424,959
Вилла 4 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 310 м²
Количество этажей 2
Роскошная современная вилла расположена в районе Зейтенлик- популярном и дорогом. Благода…
€633,261
Бунгало 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Бунгало 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
Бунгало в Комплексе с Концепцией Велнес-Центра в Татлысу на Северном Кипре Татлысу, располож…
€603,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
€97,489
Квартира 3 спальни с мебелью, с террасой, с садом в Воколида, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 3 спальни с мебелью, с террасой, с садом
Воколида, Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 3
Площадь 120 м²
€75,909

Параметры недвижимости в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти