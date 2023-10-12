Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турецкая Республика Северного Кипра
  3. Жилая
  4. Кирения
  5. Коттеджи

Коттеджи с видом на горы в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра

Коттедж В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира с балконом, с видом на море, с парковка в Тримити, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира с балконом, с видом на море, с парковка
Тримити, Турецкая Республика Северного Кипра
Добро пожаловать в наш уютный жилой комплекс вилл в стиле бутик на Кипре! Насладитесь комфор…
€94,132
Студия 1 спальня в Арнади, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 спальня
Арнади, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 8/9
Квартиры сдаются с ремонтом под ключ, полностью оборудованной ванной комнатой с сантехникой …
€54,067
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Prastio, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Prastio, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 164 м²
Этаж 12/12
Шикарные Квартиры с Инвестиционным Потенциалом в Гюзельюрте на Северном Кипре Предлагаемые н…
€415,838
Вилла 4 комнаты с predostavlyaetsya VNZh в Скиллоура, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 комнаты с predostavlyaetsya VNZh
Скиллоура, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Площадь 180 м²
К востоку от Кирении находится этот превосходный комплекс на побережье всего в 100 метрах…
€621,747
Квартира с балконом, с видом на море, с видом на горы в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира с балконом, с видом на море, с видом на горы
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
СОВРЕМЕННЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС на КИПРЕ в Эсентепе Ваш конечный путь к жизни мечты. Смежны…
€86,601
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Этаж 1/2
Квартиры на Северном Кипре в Лапте, в Комплексе для Комфортной Жизни Апартаменты с видом на …
€189,000
Пентхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Prastio, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Prastio, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 69 м²
Этаж 8/10
Квартиры с Видом на Море в Роскошном Комплексе Рядом с Пляжем в Гюзельюрте на Северном Кипре…
€156,563
Квартира 3 спальни в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 3 спальни
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Площадь 148 м²
Гюзельюрт в переводе с турецкого `красивая страна', Это город славится своими ароматными рощ…
€480,216
Квартира 2 спальни в Арнади, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Арнади, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Этаж 1/9
Квартиры сдаются с ремонтом под ключ, полностью оборудованной ванной комнатой с сантехникой …
€82,130
Вилла 3 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением в Мелоунта, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением
Мелоунта, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Современный Эсентепе ничем не уступает по инфраструктуре туристическим центрам Северного Ки…
€518,122
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 2/10
Современная Роскошная Недвижимость в Комплексе с Панорамным Видом на Море в Кирении Предлага…
€289,192
Вилла 5 спален с парковкой, с Pool, с Storeroom в Айя-Напа, Кипр
Вилла 5 спален с парковкой, с Pool, с Storeroom
Айя-Напа, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 348 м²
Количество этажей 3
Современная вилла на берегу моря в эксклюзивном новом развитии роскошных жилых помещений, ра…
€2,12 млн

Параметры недвижимости в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра

с видом на море
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти