Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турецкая Республика Северного Кипра
  3. Жилая
  4. Кирения
  5. Коттеджи

Коттеджи с видом на море в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра

Коттедж В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 1 комната в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 комната
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
В северо-западной части Северного Кипра расположился город Гюзельюрт. На турецком языке назв…
€75,958
Вилла 3 спальни в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
“Морской жемчуг”: Находится в центре г. Искеле Всего 52 виллы  Создавая этот про…
€260,041
Квартира 4 комнаты с парковкой, с лифтом, с видеонаблюдением в Агирда, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 4 комнаты с парковкой, с лифтом, с видеонаблюдением
Агирда, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 1
Обратите внимание на новый проект в нашем каталоге. Этот современный комплекс расположится н…
€279,817
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с ванной в Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с ванной
Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
€59,643
Студия 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 7/22
Продается студия 45 кв.м. в жилом комплексе комфорт класса " Пальма Джумейра", расположенном…
€123,584
Пентхаус 2 спальни в Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 2 спальни
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 1/1
ID: CP-730 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Татлису - Расстояние до моря - 200 м - Расстоян…
€482,357
Квартира с балконом, с видом на море, с видом на горы в Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира с балконом, с видом на море, с видом на горы
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Добро пожаловать в ваш новый дом на кипре! Наш новый жилой комплекс - это идеальное место дл…
€258,316
Вилла 4 комнаты с predostavlyaetsya VNZh в Скиллоура, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 комнаты с predostavlyaetsya VNZh
Скиллоура, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Площадь 140 м²
3-комнатные апартаменты 92 м² в комплексе на первой линии от моря. Жилой комплекс расположе…
€805,968
Вилла 2 спальни в Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 2 спальни
Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 1/1
ID: CP-703 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения/Лапта  - Расстояние до моря -300M - Рас…
€465,912
Квартира 2 спальни в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 112 м²
Этаж 1/4
Грандиозный проект компании   находится в самом излюбленном районе Северного Кипра - Лонг Би…
€113,659
Квартира 1 спальня с лифтом, с ванной, с крытой парковкой в Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня с лифтом, с ванной, с крытой парковкой
Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
€63,872
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 144 м²
Этаж 1/2
Квартиры Близко к Морю в Престижном Районе в Алсанджаке, Гирне Гирне – развитый и уникальный…
€253,152

Параметры недвижимости в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра

с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти