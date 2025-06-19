Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Северный Кипр
  3. Girne Belediyesi
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Терраса

Виллы с террасой в Girne Belediyesi, Северный Кипр

Кирения
30
Казафани
13
Беллапаис
8
Erdemit
11
Показать больше
Вилла Удалить
Очистить
36 объектов найдено
Вилла 5 комнат в Казафани, Северный Кипр
Вилла 5 комнат
Казафани, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 377 м²
Ультра роскошные виллы на продажу в районе Girne Ozanköy. 4 Спальни виллы с частным бассейно…
$1,08 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Address-Estate Cyprus
Языки общения
English, Русский, Italiano, Türkçe
Вилла в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Вилла
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
$227,298
Оставить заявку
Вилла в Агиос Георгиос, Северный Кипр
Вилла
Агиос Георгиос, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
$120,263
Оставить заявку
Вилла в Беллапаис, Северный Кипр
Вилла
Беллапаис, Северный Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 330 м²
$505,106
Оставить заявку
Вилла в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Вилла
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 420 м²
$1,19 млн
Оставить заявку
Вилла в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Вилла
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 148 м²
$276,606
Оставить заявку
Вилла в Темплос, Северный Кипр
Вилла
Темплос, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 183 м²
$300,659
Оставить заявку
Вилла в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Вилла
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
$210,461
Оставить заявку
Вилла в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Вилла
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
$390,856
Оставить заявку
Вилла в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Вилла
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
$541,185
Оставить заявку
Вилла в Казафани, Северный Кипр
Вилла
Казафани, Северный Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
$240,407
Оставить заявку
Вилла в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Вилла
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
$378,830
Оставить заявку
Вилла в Темплос, Северный Кипр
Вилла
Темплос, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 15 748 м²
$192,301
Оставить заявку
Вилла в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Вилла
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
$390,856
Оставить заявку
Вилла в Казафани, Северный Кипр
Вилла
Казафани, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
$270,472
Оставить заявку
Вилла в Казафани, Северный Кипр
Вилла
Казафани, Северный Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
$342,751
Оставить заявку
Вилла в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Вилла
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 305 м²
$234,514
Оставить заявку
Вилла в Казафани, Северный Кипр
Вилла
Казафани, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
$276,606
Оставить заявку
Вилла в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Вилла
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
$239,324
Оставить заявку
Вилла в Тримити, Северный Кипр
Вилла
Тримити, Северный Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
$423,327
Оставить заявку
Вилла в Беллапаис, Северный Кипр
Вилла
Беллапаис, Северный Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 320 м²
$709,554
Оставить заявку
Вилла в Агиос Георгиос, Северный Кипр
Вилла
Агиос Георгиос, Северный Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 290 м²
$210,461
Оставить заявку
Вилла в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Вилла
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 270 м²
$252,553
Оставить заявку
Вилла в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Вилла
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
$431,746
Оставить заявку
Вилла в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Вилла
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
$138,303
Оставить заявку
Вилла в Тримити, Северный Кипр
Вилла
Тримити, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
$204,328
Оставить заявку
Вилла в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Вилла
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
$239,324
Оставить заявку
Вилла в Казафани, Северный Кипр
Вилла
Казафани, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
$299,456
Оставить заявку
Вилла в Тримити, Северный Кипр
Вилла
Тримити, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
$264,459
Оставить заявку
Вилла в Тримити, Северный Кипр
Вилла
Тримити, Северный Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 232 м²
$390,856
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Girne Belediyesi, Северный Кипр

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти