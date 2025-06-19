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Виллы с гаражом в Girne Belediyesi, Северный Кипр

Кирения
30
Казафани
13
Беллапаис
8
Erdemit
11
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15 объектов найдено
Вилла 5 комнат в Казафани, Северный Кипр
Вилла 5 комнат
Казафани, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 377 м²
Ультра роскошные виллы на продажу в районе Girne Ozanköy. 4 Спальни виллы с частным бассейно…
$1,08 млн
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Агентство
Address-Estate Cyprus
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Вилла 5 комнат в Беллапаис, Северный Кипр
Вилла 5 комнат
Беллапаис, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 354 м²
·  Проект, расположен на большом участке земли, интегрированном в историческую текстуру райо…
$751,646
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Вилла в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Вилла
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
$210,461
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Вилла 3 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Вилла 3 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 120 м²
Виллы 2+1 на продажу, в 200 метрах от моря. -Качественное исполнение, немедленная доставка,…
$156,342
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Вилла в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Вилла
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
$390,856
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Вилла в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Вилла
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 305 м²
$234,514
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Вилла 5 комнат в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Вилла 5 комнат
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Количество этажей 3
$420,922
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Вилла 5 комнат в Беллапаис, Северный Кипр
Вилла 5 комнат
Беллапаис, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 354 м²
Количество этажей 2
·  Проект,  расположен на большом участке земли, интегрированном в историческую текстуру рай…
$751,646
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Вилла 5 комнат в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Вилла 5 комнат
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 160 м²
Прекрасная вилла на берегу моря в районе Эсентепе.   В этом доме 4 спальни, гараж, бас…
$457,001
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Вилла в Беллапаис, Северный Кипр
Вилла
Беллапаис, Северный Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 320 м²
$709,554
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Вилла в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Вилла
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
$431,746
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Вилла в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Вилла
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
$138,303
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Вилла в Тримити, Северный Кипр
Вилла
Тримити, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
$204,328
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Вилла 5 комнат в Темплос, Северный Кипр
Вилла 5 комнат
Темплос, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 430 м²
Количество этажей 2
Вилла 4+1 в 5ти минтах от центра города. Район Зейтенлик, Кирения. С закрытой площадью 330 к…
$781,407
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Вилла в Беллапаис, Северный Кипр
Вилла
Беллапаис, Северный Кипр
$12,03 млн
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Параметры недвижимости в Girne Belediyesi, Северный Кипр

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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