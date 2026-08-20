Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Северный Кипр
  3. Girne Belediyesi
  4. Долгосрочная аренда
  5. Квартира

Долгосрочная аренда квартир в Girne Belediyesi, Северный Кипр

;
Квартира Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Агиос Георгиос, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Агиос Георгиос, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
🏡 Квартира 1+1 в аренду — первый этаж | £550 ✨ Уютная меблированная квартира 1+1 на первом …
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 4 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
Аренда квартиры 3+1 в центре Гирне — просторное жилье на Северном Кипре с бассейном и крытой…
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Girne Belediyesi, Северный Кипр

с бассейном
Realting.com
Перейти