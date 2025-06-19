Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Северный Кипр
  3. Girne Belediyesi
  4. Жилая
  5. Пентхаус
  6. Терраса

Пентхаусы с террасой в Girne Belediyesi, Северный Кипр

Кирения
6
Агиос Георгиос
3
Пентхаус Удалить
Очистить
6 объектов найдено
Пентхаус в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
$138,303
Оставить заявку
Пентхаус в Агиос Георгиос, Северный Кипр
Пентхаус
Агиос Георгиос, Северный Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 104 м²
$90,198
Оставить заявку
Пентхаус в Агиос Георгиос, Северный Кипр
Пентхаус
Агиос Георгиос, Северный Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
$72,158
Оставить заявку
Пентхаус в Агиос Георгиос, Северный Кипр
Пентхаус
Агиос Георгиос, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
$86,590
Оставить заявку
Пентхаус в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
$158,748
Оставить заявку
Пентхаус в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 270 м²
$216,354
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Girne Belediyesi, Северный Кипр

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти