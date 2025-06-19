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Дома с бассейном в Girne Belediyesi, Северный Кипр

Кирения
37
Казафани
16
Беллапаис
14
Erdemit
12
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17 объектов найдено
Особняк в Темплос, Северный Кипр
Особняк
Темплос, Северный Кипр
Количество этажей 2
Zenith Villas — Роскошная и Живописная Жизнь в Кирении, Зейтинлик Виллы с турецким титулом …
$1,88 млн
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Вилла 4 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 218 м²
Этаж 2
Представляем уникальный проект вилл 3+1, который строится в окружении моря, гор и вековых ол…
Цена по запросу
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Вилла в Фтериха, Северный Кипр
Вилла
Фтериха, Северный Кипр
Площадь 344 м²
Изысканный жилой комплекс, занимающий привилегированное положение на вершинах Киренийских го…
$1,04 млн
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Особняк 4 спальни в Беллапаис, Северный Кипр
Особняк 4 спальни
Беллапаис, Северный Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
$282,619
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Особняк 4 спальни в Беллапаис, Северный Кипр
Особняк 4 спальни
Беллапаис, Северный Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 290 м²
$571,251
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Вилла 5 комнат в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Вилла 5 комнат
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 324 м²
Этаж 2
Мы рады представить вашему вниманию роскошный комплекс из 29 вилл на первой береговой линии,…
Цена по запросу
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Вилла 5 комнат в Беллапаис, Северный Кипр
Вилла 5 комнат
Беллапаис, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 354 м²
·  Проект, расположен на большом участке земли, интегрированном в историческую текстуру райо…
$751,646
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Особняк в Беллапаис, Северный Кипр
Особняк
Беллапаис, Северный Кипр
$12,03 млн
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Особняк в Тримити, Северный Кипр
Особняк
Тримити, Северный Кипр
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 235 м²
$330,724
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Вилла в Казафани, Северный Кипр
Вилла
Казафани, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
$270,472
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Вилла 5 комнат в Беллапаис, Северный Кипр
Вилла 5 комнат
Беллапаис, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 354 м²
Количество этажей 2
·  Проект,  расположен на большом участке земли, интегрированном в историческую текстуру рай…
$751,646
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Особняк 4 спальни в Беллапаис, Северный Кипр
Особняк 4 спальни
Беллапаис, Северный Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
$300,659
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Особняк 3 спальни в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Особняк 3 спальни
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
$541,185
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Особняк 4 спальни в Казафани, Северный Кипр
Особняк 4 спальни
Казафани, Северный Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
$541,185
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Вилла в Казафани, Северный Кипр
Вилла
Казафани, Северный Кипр
Площадь 345 м²
Эксклюзивный комплекс из 8 вилл в современном стиле, расположенных в уникальной деревне Белл…
$1,02 млн
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Hayat
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Вилла в Казафани, Северный Кипр
Вилла
Казафани, Северный Кипр
Площадь 305 м²
Добро пожаловать в проект вилл - идеальное сочетание комфорта и роскоши в самом сердце прест…
$752,586
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Hayat
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Вилла 5 комнат в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Вилла 5 комнат
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 304 м²
Этаж 2
Окунитесь в мир роскоши и комфорта на прекрасном острове Северный Кипр, Представляем престиж…
Цена по запросу
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Типы недвижимости в Girne Belediyesi

виллы
особняки
бунгало
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Girne Belediyesi, Северный Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
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