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Дома с видом на море в Girne Belediyesi, Северный Кипр

Кирения
37
Казафани
16
Беллапаис
14
Erdemit
12
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128 объектов найдено
Особняк в Темплос, Северный Кипр
Особняк
Темплос, Северный Кипр
Количество этажей 2
Zenith Villas — Роскошная и Живописная Жизнь в Кирении, Зейтинлик Виллы с турецким титулом …
$1,88 млн
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Вилла 5 комнат в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Вилла 5 комнат
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Частные Дома в Отличном Месте на Северном Кипре, Гирне. Дома на Северном Кипре в Гирне распо…
$570,594
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Вилла в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Вилла
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
$227,298
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Вилла 4 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 210 м²
Виллы с Видом на Море и Природу на Северном Кипре, Алсанджак. Виллы в Алсанджаке, Северный К…
$624,881
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Вилла 4 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Стильные дома в комплексе возле моря на Северном Кипре в Гирне Дома расположены в обширном п…
$679,168
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Вилла в Агиос Георгиос, Северный Кипр
Вилла
Агиос Георгиос, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
$120,263
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Вилла в Фтериха, Северный Кипр
Вилла
Фтериха, Северный Кипр
Площадь 344 м²
Изысканный жилой комплекс, занимающий привилегированное положение на вершинах Киренийских го…
$1,04 млн
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Агентство
Hayat
Языки общения
English, Русский, Українська
Вилла 5 комнат в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Вилла 5 комнат
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 212 м²
Количество этажей 2
Частные виллы рядом с морем в Гирне, Озанкёй Озанкёй, Гирне – один из самых тихих и спокойны…
$1,14 млн
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Вилла 7 комнат в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Вилла 7 комнат
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 611 м²
Комфортабельные Виллы с Видом на Море на Северном Кипре. Виллы с видом на море расположены в…
$1,77 млн
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Дом 3 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Дом 3 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
Количество этажей 2
Виллы в Пешей Доступности от Моря на Северном Кипре в Гирне. Виллы на Северном Кипре находят…
$407,698
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Вилла в Беллапаис, Северный Кипр
Вилла
Беллапаис, Северный Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 330 м²
$505,106
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Вилла 5 комнат в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Вилла 5 комнат
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 244 м²
Отдельная Вилла Рядом с Морем на Северном Кипре, Гирне. Вилла расположена в эксклюзивном рай…
$516,306
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Вилла 4 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 219 м²
Количество этажей 2
Отдельные Виллы Около Моря на Северном Кипре, Гирне. Жилой проект построен на Северном Кипре…
$1,17 млн
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Дом 4 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Дом 4 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 208 м²
Отдельные и сдвоенные дома с бассейном в Лапте, Северный Кипр Северный Кипр – торговый и тур…
$679,168
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Вилла в Казафани, Северный Кипр
Вилла
Казафани, Северный Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
$1,18 млн
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Особняк 4 спальни в Беллапаис, Северный Кипр
Особняк 4 спальни
Беллапаис, Северный Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 290 м²
$571,251
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Вилла 4 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 255 м²
Количество этажей 2
Виллы с Видом на Горы и Море в Эсентепе, Северный Кипр. Отдельные виллы находятся на возвыше…
$1,14 млн
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Вилла в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Вилла
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 420 м²
$1,19 млн
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Вилла 4 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 157 м²
Количество этажей 2
Виллы Возле Моря и Песчаных Пляжей на Северном Кипре, Гирне. Виллы с 4 спальнями расположены…
$488,585
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Бунгало 5 комнат в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Бунгало 5 комнат
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 333 м²
Количество этажей 2
Отдельные виллы с видом на горы и море в Гирне, Северный Кипр, с собственным бассейном Виллы…
$672,238
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Вилла 4 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Виллы с бассейнами в комплексе в Каршияке, Гирне Каршияка – это красивый и спокойный район, …
$570,594
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Бунгало 3 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Бунгало 3 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Дома для эксклюзивной жизни в Эсентепе, Гирне, на Северном Кипре Расположенный в самом сердц…
$373,080
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Вилла 8 комнат в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Вилла 8 комнат
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 725 м²
Комфортабельные Виллы с Видом на Море на Северном Кипре. Виллы с видом на море расположены в…
$2,17 млн
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Вилла 5 комнат в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Вилла 5 комнат
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 380 м²
Количество этажей 3
Виллы в Гирне, Беллапаис, с особым дизайном и характеристиками Гирне – исторический и турист…
$1,56 млн
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Бунгало в Казафани, Северный Кипр
Бунгало
Казафани, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
$174,382
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Вилла 6 комнат в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Вилла 6 комнат
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 295 м²
Количество этажей 2
Вилла Люкс-Класса с Панорамным Видом в Престижном Районе Северного Кипра Беллапаис Гирне – о…
$1,83 млн
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Вилла 5 комнат в Беллапаис, Северный Кипр
Вилла 5 комнат
Беллапаис, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 354 м²
·  Проект, расположен на большом участке земли, интегрированном в историческую текстуру райо…
$751,646
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Вилла 5 комнат в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Вилла 5 комнат
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Количество этажей 2
Виллы с открытым видом в Гирне, Северный Кипр Гирне – популярный город на Северном Кипре. Ги…
$799,293
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Вилла 5 комнат в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Вилла 5 комнат
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Количество этажей 3
Отдельная вилла с собственным бассейном на Северном Кипре в Гирне, Каршияка Эта отдельностоя…
$2,38 млн
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Дом 4 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Дом 4 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 181 м²
Количество этажей 2
Отдельные Виллы Около Моря на Северном Кипре, Гирне. Жилой проект построен на Северном Кипре…
$720,750
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Типы недвижимости в Girne Belediyesi

виллы
особняки
бунгало
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Girne Belediyesi, Северный Кипр

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