  Северный Кипр
  Gazimağusa District
  Новые дома

Новые виллы, коттеджные посёлки и дома в Gazimagusa District, Северный Кипр

Tatlisu Belediyesi
1
Yenibogazici Belediyesi
2
Вилла RICHMOND PARK
Вилла RICHMOND PARK
Вилла RICHMOND PARK
Вилла RICHMOND PARK
Вилла RICHMOND PARK
Вилла RICHMOND PARK
Агиос Сергиос, Северный Кипр
от
$830,158
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Проект Richmond Park – это роскошная коллекция бутиковых вилл, в основе которой лежат принципы приватности и эксклюзивности. Виллы, спроектированные в средиземноморском стиле, расположены так, что ни одна из них не выходит окнами на другую. Расположенные в районе Йенибогазичи / Фамагуста, в …
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Вилла DREAM HOMES 4 YOU
Вилла DREAM HOMES 4 YOU
Вилла DREAM HOMES 4 YOU
Вилла DREAM HOMES 4 YOU
Вилла DREAM HOMES 4 YOU
Вилла DREAM HOMES 4 YOU
Лимния, Северный Кипр
от
$404,940
Год сдачи 2025
Уникальный комплекс бунгало Dream Homes 4 You, где роскошь и комфорт сочетаются с современным стилем жизни. Этот проект вдохновлен идеей создания идеального пространства для жизни и отдыха в районе Енибогазичи, предлагая вам не просто дом, а настоящий рай на земле. Каждый из восьми бунгал…
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Вилла Cliffside Villas with Breathtaking Sea Views
Вилла Cliffside Villas with Breathtaking Sea Views
Вилла Cliffside Villas with Breathtaking Sea Views
Вилла Cliffside Villas with Breathtaking Sea Views
Вилла Cliffside Villas with Breathtaking Sea Views
Вилла Cliffside Villas with Breathtaking Sea Views
Аканту, Северный Кипр
от
$1,53 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Площадь 381 м²
1 объект недвижимости 1
Natulux — это элитный жилой комплекс в районе Кюк-Эренкёй, Турция, в котором особое внимание уделяется интеграции с окружающей природной красотой. Основные характеристики: Превосходное расположение: на скале с потрясающим видом на море на 270 градусов. Эксклюзивные виллы: 8 вилл в первом …
Агентство
Right way Group
Вилла Esenete 55
Вилла Esenete 55
Вилла Esenete 55
Вилла Esenete 55
Вилла Esenete 55
Вилла Esenete 55
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$449,857
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 1
Добро пожаловать в Sea & Hills Villas, эксклюзивный комплекс недвижимости, расположенный в самом сердце Эсентепе и предлагающий непревзойденную роскошь и спокойствие. Виллы Sea & Hills, расположенные недалеко от множества удобств, включая рестораны, магазины, аптеки, деревню Эсентепе и захва…
Агентство
CMH PROPERTIES & INVESTMENT LTD.
