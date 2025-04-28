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Дома с террасой в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр

Фамагуста
5
Энгоми
7
4 объекта найдено
Вилла в Энгоми, Северный Кипр
Вилла
Энгоми, Северный Кипр
Количество спален 3
Площадь 235 м²
$157,481
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Вилла 4 комнаты в Энгоми, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Энгоми, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 270 м²
Количество этажей 1
Вилла с собственным бассейном, готовая к заселению, построенная на участке площадью 479 м2 в…
$651,352
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Вилла в Энгоми, Северный Кипр
Вилла
Энгоми, Северный Кипр
Количество спален 1
Площадь 185 м²
$134,441
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Вилла в Энгоми, Северный Кипр
Вилла
Энгоми, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
$322,565
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Типы недвижимости в Gazimagusa Belediyesi

виллы
бунгало

Параметры недвижимости в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр

с гаражом
с садом
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