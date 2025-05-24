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Дома с видом на горы в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр

Фамагуста
5
Энгоми
6
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Пентхаус 2 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
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Квартира 3 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
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Количество этажей 2
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Квартира 2 спальни в Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
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Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Two bedroom apartment in an exclusive complex situated right on the beachfront of Limassol c…
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Кондо 2 комнаты в Кирения, Северный Кипр
Кондо 2 комнаты
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Число комнат 2
Количество спален 1
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Площадь 105 м²
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ID: CP-712 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения - Расстояние до моря -150M - Расстояние до …
$233,632
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Бунгало 4 комнаты в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
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Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 4
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Кол-во ванных комнат 2
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Квартира 2 комнаты в Газивера, Северный Кипр
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Вилла в Спатарико, Северный Кипр
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Кол-во ванных комнат 2
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Квартира 3 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
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Вилла 5 комнат в Карми, Северный Кипр
Вилла 5 комнат
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Количество спален 4
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Пентхаус в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус
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$290,691
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Типы недвижимости в Gazimagusa Belediyesi

виллы
бунгало

Параметры недвижимости в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр

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с террасой
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с бассейном
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