Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турецкая Республика Северного Кипра
  3. Жилая
  4. Фамагуста
  5. Студии

Квартиры-студии с бассейном в Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра

Искеле (Трикомо)
9
Студия В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 1 спальня с vnzh, с VNZh pri pokupke, с severnyy kipr в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня с vnzh, с VNZh pri pokupke, с severnyy kipr
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Количество этажей 16
Один из самых шикарных комплексов Северного Кипра с отличным инвестиционным потенциалом от з…
€63,109
Пентхаус 3 спальни в Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 3 спальни
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 5/5
ID: CP-705 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Ени Богазичи - Расстояние до моря -400M - Расст…
€339,062
Студия 1 спальня в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 спальня
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Готовая студия 37 м² с мебелью и бытовой техникой в современном комплексе в 550 метрах от мо…
€69,693
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Количество этажей 20
Апартаменты с двумя спальнями (2+1), общая площадь 92 кв.м, балкон 19.5 кв.м. Срок сдачи 202…
€252,219
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Площадь 75 м²
Участок идеально расположен на берегу моря с видом на море и горы со всех уголков застройки.…
€196,020
Квартира 3 спальни в Spathariko, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 3 спальни
Spathariko, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
4-комнатные апартаменты 120 м² с собственным приватным бассейном в СПА - комплексе в 100 мет…
€413,279
Квартира 2 спальни в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 1/1
ID: CP-650   МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Гирне - Расстояние до моря -650 м - Расстояние д…
€117,561
Вилла 3 спальни с террасой, с садом, с ванной в Энгоми, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни с террасой, с садом, с ванной
Энгоми, Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 3
Площадь 235 м²
€148,867
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с водоснабжением в Сирьянохори/Сиранохири, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с водоснабжением
Сирьянохори/Сиранохири, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 10
Новый просторный комплекс будет построен в Гюзельюрте. Гюзельюрт – это фруктовый рай Северн…
€94,581
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море в Мелоунта, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море
Мелоунта, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Площадь 262 м²
Этаж 2/3
Проект расположен на востоке Кирении. Благодаря своему современному и уникальному дизайну, р…
€344,641
Квартира 1 спальня в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Количество этажей 3
Небольшой малоэтажный комплекс с бассейном оценят любители уюта и спокойной размеренной жизн…
€144,742
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с кладовой, с крытой парковкой в Паралимни, Кипр
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с кладовой, с крытой парковкой
Паралимни, Кипр
Комнаты 2
Площадь 95 м²
Продается в стадии строительства двухкомнатной квартиры в Колосси - провинция Лимассол, площ…
€154,539

Параметры недвижимости в Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти