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Квартиры-студии с видом на горы в Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра

Искеле (Трикомо)
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3 объекта найдено
Студия 1 ванная со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 ванная со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Количество этажей 11
Студия, 46 кв.м, балкон 8 кв.м. Сдается все в чистовой отделке: встроенная кухня, пол-кафель…
€108,199
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 11/15
Grand Sapphire F blocks Studio apartment with installment options! 
€99,201
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 2/9
Возможно ли купить место в раю? Возможно, но не место,а комфортные апартаменты! Покупка н…
€76,419

Параметры недвижимости в Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра

с видом на море
недорогая
элитная
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