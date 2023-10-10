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Дома с бассейном в Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра

Искеле (Трикомо)
12
5 объектов найдено
Дуплекс 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Дуплекс 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 1
Представляем вам новый проект малоэтажного жилого комплекса в районе Искеле. Проект будет со…
€114,500
Дуплекс 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Дуплекс 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Этаж 1
В продажу вышел новый проект жилого комплекса в популярном районе Искеле. Комплекс с клубной…
€161,000
Вилла 6 комнат с бассейном, с гаражом, с садом в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 6 комнат с бассейном, с гаражом, с садом
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 187 м²
Этаж 1
Северный Кипр - государство, занимающее северную треть острова Кипр. Это настоящая жемчужина…
€392,000
Дуплекс 4 комнаты с бассейном, с видеонаблюдением, с сауной в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Дуплекс 4 комнаты с бассейном, с видеонаблюдением, с сауной
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
Этаж 1
Представляем вам новый проект малоэтажного жилого комплекса в районе Искеле. Проект будет ра…
€183,500
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Perivolia tou Trikomou, Турецкая Республика Северного Кипра
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Perivolia tou Trikomou, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Площадь 343 м²
Этаж 25/26
Продаеться роскошный пентхаус с личным басейном на терресе, в новом строящимся комплексе в с…
€877,000

Типы недвижимости в Фамагуста

виллы
бунгало
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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