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Realting.com
Турецкая Республика Северного Кипра
Жилая
Фамагуста
Дома
Дома с видом на море в Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Искеле (Трикомо)
12
Дом
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23 объекта найдено
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Вилла 3 спальни с террасой, с водоснабжением, у моря
Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
4
2
167 м²
Боаз расположен в юго-восточной части острова по дороге от Фамагусты на Карпас. Это красив…
€421,429
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с водоснабжением, у моря
Yeni Erenkoey, Турецкая Республика Северного Кипра
4
2
176 м²
Комфортный и современный комплекс из 24 вилл с частными бассейнами будет построен прямо нап…
€519,570
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением
Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
4
2
206 м²
Комфортная вилла 206 м² с собственным участком земли 334 м² в небольшом комплексе в Боазе.…
€576,145
Рекомендовать
Вилла 2 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением
Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
3
2
185 м²
Уютный таунхаус 185 м² с собственным участком земли 285 м² в небольшом комплексе в Боазе. К…
€456,067
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением
Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
4
3
210 м²
2
Современная вилла 3+1 (210 м²) c собственным участком земли 420 м², с террасой на крыше 85…
€438,748
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, у моря, с vid na more
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
4
2
125 м²
Новый комплекс в Татлысу. Поселок Татлысу находится в 30 минутах езды от центра Кирении…
€686,987
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением
Perivolia tou Trikomou, Турецкая Республика Северного Кипра
5
3
293 м²
2
Представляем Вашему вниманию 5-комнатную виллу 293 м² с собственным участком земли 400 м² …
€571,527
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением
Perivolia tou Trikomou, Турецкая Республика Северного Кипра
4
2
219 м²
2
Представляем Вашему вниманию 4-комнатную виллу 219 м² с собственным участком земли 300 м² …
€488,973
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением
Perivolia tou Trikomou, Турецкая Республика Северного Кипра
4
2
200 м²
1
4-комнатное бунгало 200 м² с собственным участком земли 400 м² в 1 километре от моря. Компл…
€476,272
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с садом, у моря, с vid na more
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
4
3
390 м²
Роскошная вилла 3+2( 390 м²) с бассейном 45 м² и собственным садом 150 м². Также для удобст…
€1,44 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с террасой, с водоснабжением, у моря
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
5
3
280 м²
2
Строительство комплекса, состоящего из 28 отдельно стоящих вилл, начнется в Июле 2023года..…
€565,754
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
5
3
195 м²
2/2
Роскошные Бунгало с Видом на Море и Горы в Татлысу, Газимагуса Роскошные бунгало расположены…
€869,000
Рекомендовать
Бунгало 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
4
2
285 м²
1
Современные Бунгало у Моря в Газимагузе на Северном Кипре Татлысу – прибрежный город в Газим…
€741,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
4
3
126 м²
2
Виллы с Роскошным Дизайном и Видом на Море на Северном Кипре в Газимагусе Современные виллы …
€307,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
3
2
127 м²
2
Виллы с Роскошным Дизайном и Видом на Море на Северном Кипре в Газимагусе Современные виллы …
€261,000
Рекомендовать
Бунгало 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
4
2
325 м²
1
Новые Дома для Отдыха и Инвестиций в Татлысу, Фамагуста Современные дома расположены в тихом…
€1,12 млн
Рекомендовать
Бунгало 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
4
2
350 м²
2
Бунгало в Комплексе с Концепцией Велнес-Центра в Татлысу на Северном Кипре Татлысу, располож…
€602,000
Рекомендовать
Бунгало 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
4
2
295 м²
1
Дома в Стиле Бунгало в Жилом Комплексе на Северном Кипре в Газимагусе Расположенный на север…
€598,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Perivolia tou Trikomou, Турецкая Республика Северного Кипра
4
343 м²
25/26
Продаеться роскошный пентхаус с личным басейном на терресе, в новом строящимся комплексе в с…
€877,000
Рекомендовать
Особняк 8 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
8
4
527 м²
Прежде всего, мы хотели дать информацию об архитекторе, который спроектировал специальный пр…
€2,73 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с видом на море, с общественным бассейном
Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
3
3
€697,656
Рекомендовать
Вилла 2 спальни с балконом, с видом на море, с общественным бассейном
Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
2
3
€243,166
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с мебелью, с видом на море, с садом
Yeni Erenkoey, Турецкая Республика Северного Кипра
3
2
200 м²
€174,240
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Типы недвижимости в Фамагуста
виллы
бунгало
таунхаусы
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Параметры недвижимости в Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
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