  2. Северный Кипр
  3. Erenkoy Karpaz Belediyesi
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Сад

Виллы с садом в Erenkoy Karpaz Belediyesi, Северный Кипр

Йиалусса
3
1 объект найдено
Вилла в Йиалусса, Северный Кипр
Вилла
Йиалусса, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
$184,323
Параметры недвижимости в Erenkoy Karpaz Belediyesi, Северный Кипр

