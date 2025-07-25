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Дуплексы возле озера на Северном Кипре

Girne Belediyesi
4
Кирения
4
Catalkoy Esentepe Belediyesi
3
Iskele Belediyesi
8
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3 объекта найдено
Дуплекс 4 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Дуплекс 4 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 309 м²
О проекте: Этот прибрежный жилой комплекс предлагает панорамный вид на Средиземное море на …
$1,01 млн
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Дуплекс 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Дуплекс 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 266 м²
О проекте: Этот прибрежный жилой комплекс предлагает панорамный вид на Средиземное море на …
$743,621
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Дуплекс 5 комнат в Trikomo, Северный Кипр
Дуплекс 5 комнат
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 308 м²
О проекте: Этот прибрежный жилой комплекс предлагает панорамный вид на Средиземное море на …
$1,04 млн
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Параметры недвижимости на Северном Кипре

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