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Дуплексы с бассейном на Северном Кипре

Girne Belediyesi
3
Кирения
3
Catalkoy Esentepe Belediyesi
3
Iskele Belediyesi
3
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10 объектов найдено
Дуплекс 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Дуплекс 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 1
Представляем вам новый проект малоэтажного жилого комплекса в районе Искеле. Проект будет со…
Цена по запросу
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Дуплекс 3 комнаты в Аканту, Северный Кипр
Дуплекс 3 комнаты
Аканту, Северный Кипр
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 1
Представляем вам новый жилой комплекс в районе Эсентепе. Проект расположился на озелененной …
Цена по запросу
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Дуплекс 1 спальня в Айос Илиас, Северный Кипр
Дуплекс 1 спальня
Айос Илиас, Северный Кипр
Количество спален 1
Площадь 69 м²
Этаж 4/7
Кампания 1 — Гарантия аренды ● Процесс кампании o Действует до 31 декабря 2024 года или пока…
$199,738
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Дуплекс 2 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Дуплекс 2 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 2
Представляем Вашему вниманию новый, масштабный проект в Эсентепе на Северном Кипре, который …
Цена по запросу
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Дуплекс 2 комнаты в Газивера, Северный Кипр
Дуплекс 2 комнаты
Газивера, Северный Кипр
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 1
Представляем вам новый проект в нашем каталоге расположившийся в одном из самых зеленых реги…
Цена по запросу
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Дуплекс 4 комнаты в Аканту, Северный Кипр
Дуплекс 4 комнаты
Аканту, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 1/2
Продажа от собственника Sea Terra Reserve 3+1 Северный Кипр Татлису; 100 кв + 20 кв терра…
$139,062
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Дуплекс 3 комнаты в Karavas, Северный Кипр
Дуплекс 3 комнаты
Karavas, Северный Кипр
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Этаж 1
Жилой комплекс расположен в районе Алсанджак, туристической жемчужине Северного Кипра. Компл…
Цена по запросу
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Дуплекс 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Дуплекс 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Этаж 1
В продажу вышел новый проект жилого комплекса в популярном районе Искеле. Комплекс с клубной…
Цена по запросу
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Дуплекс 2 комнаты в Калограя, Северный Кипр
Дуплекс 2 комнаты
Калограя, Северный Кипр
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Этаж 1
Новый проект на этапе строительства в районе Бахчели. Проект имеет историческое значение, та…
Цена по запросу
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Дуплекс 3 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Дуплекс 3 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/2
Элитные апартаменты 2+1 в Turtle Bay Village — Северный Кипр Представляем вашему вниманию…
$129,697
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Параметры недвижимости на Северном Кипре

с гаражом
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с террасой
с видом на горы
с видом на море
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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