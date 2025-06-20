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Квартиры с террасой в Dikmen Belediyesi, Северный Кипр

Киомуртзу
3
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3 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Киомуртзу, Северный Кипр
Квартира 3 спальни
Киомуртзу, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
$69,151
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Квартира 2 спальни в Киомуртзу, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Киомуртзу, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
$96,090
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Квартира 1 спальня в Киомуртзу, Северный Кипр
Квартира 1 спальня
Киомуртзу, Северный Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
$60,011
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Параметры недвижимости в Dikmen Belediyesi, Северный Кипр

с садом
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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