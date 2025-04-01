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Квартиры с садом в Dikmen Belediyesi, Северный Кипр

Киомуртзу
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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Киомуртзу, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Киомуртзу, Северный Кипр
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 1
Современный комплекс апартаментов, находящийся в Верхней Кирении. В дополнении к удобной цен…
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Параметры недвижимости в Dikmen Belediyesi, Северный Кипр

с бассейном
Недорогая
Элитная
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов