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Коммерческая недвижимость в Girne Belediyesi, Северный Кипр

Кирения
7
7 объектов найдено
Магазин 120 м² в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Магазин 120 м²
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 120 м²
Готовый магазин в центре Гирне на Северном Кипре Гирне — один из самых популярных туристичес…
$565,149
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Магазин 60 м² в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Магазин 60 м²
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Площадь 60 м²
Магазины в оживленном районе Гирне на Северном Кипре Гирне — это динамично развивающийся гор…
$303,506
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Магазин 150 м² в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Магазин 150 м²
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Площадь 150 м²
Количество этажей 5
Магазины с высоким доходом от аренды в комплексе на Северном Кипре в Гирне Гирне – один из с…
$390,720
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Магазин 240 м² в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Магазин 240 м²
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 240 м²
Количество этажей 4
Просторные магазины с парковкой в центре Гирне на Северном Кипре Гирне — один из самых попул…
$525,612
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Офис 60 м² в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Офис 60 м²
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 60 м²
Этаж 2/5
Магазины с высоким доходом от аренды в комплексе на Северном Кипре в Гирне Гирне – один из с…
$189,096
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Коммерческое помещение 71 м² в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Коммерческое помещение 71 м²
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Площадь 71 м²
Откройте для себя исключительную инвестиционную возможность с этим коммерческим зданием с 4 …
$297,298
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Магазин 60 м² в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Магазин 60 м²
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Площадь 60 м²
Количество этажей 4
Магазин с инвестиционным потенциалом в Гирне на Северном Кипре Гирне, расположенный на побер…
$309,320
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Типы недвижимости в Girne Belediyesi

магазины
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