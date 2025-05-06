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Коммерческая недвижимость в Iskele Belediyesi, Северный Кипр

Trikomo
3
3 объекта найдено
Коммерческое помещение 60 м² в Trikomo, Северный Кипр
Коммерческое помещение 60 м²
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 60 м²
Количество этажей 3
Отличная инвестиционная возможность с номерами в отеле на продажу в Искеле Бафра, Кипр Кипр …
$363,945
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Коммерческое помещение 140 м² в Trikomo, Северный Кипр
Коммерческое помещение 140 м²
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 140 м²
Этаж 4/28
Отельные Номера в Проекте Отеля на Северном Кипре, Искеле. Расположенный в благоустроенном п…
$472,726
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Коммерческое помещение 34 м² в Trikomo, Северный Кипр
Коммерческое помещение 34 м²
Trikomo, Северный Кипр
Площадь 34 м²
Количество этажей 3
Отличная инвестиционная возможность с номерами в отеле на продажу в Искеле Бафра, Кипр Кипр …
$232,560
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