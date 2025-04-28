Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Северный Кипр
  3. Catalkoy Esentepe Belediyesi
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Бассейн

Виллы с бассейном в Catalkoy Esentepe Belediyesi, Северный Кипр

Агиос Амвросиос
34
Agios Epiktitos
32
Вилла Удалить
Очистить
8 объектов найдено
Вилла 4 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 4
Площадь 280 м²
$774,415
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Вилла 5 комнат
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 294 м²
Количество этажей 2
Mare Blue Villas — премиальные виллы на первой береговой линии Северного Кипра Уникальный…
$1,01 млн
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Калограя, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Калограя, Северный Кипр
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 195 м²
Этаж 1
Еще один проект на Северном Кипре в районе Бахчели. Проект состоит из 14 вилл высокого качес…
Цена по запросу
Оставить заявку
Вилла в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Вилла
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Площадь 377 м²
Этот удивительный проект имеет идеальное расположение прямо у моря и всего в нескольких кило…
$962,121
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Hayat
Языки общения
English, Русский, Українська
Вилла 5 комнат в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Вилла 5 комнат
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Этаж 2
Новый неповторимый проект состоит из 7 вилл, которые находятся всего в 60-ти метрах от побер…
Цена по запросу
Оставить заявку
Вилла в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Вилла
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Площадь 180 м²
На берегу блистательного Средиземного моря, в самом сердце уединенного Эсентепе, расположены…
$2,65 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Hayat
Языки общения
English, Русский, Українська
Вилла в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Вилла
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Площадь 67 м²
Новый жилой комплекс находится в Эсентепе, Кирения. Климат типичный средиземноморский, благо…
$201,693
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Hayat
Языки общения
English, Русский, Українська
Вилла в Клепини, Северный Кипр
Вилла
Клепини, Северный Кипр
Площадь 445 м²
Приветствуем вас в эксклюзивном комплексе вилл в самом сердце прекрасного района Арапкой, гд…
$1,20 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Hayat
Языки общения
English, Русский, Українська

Параметры недвижимости в Catalkoy Esentepe Belediyesi, Северный Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти