Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Северный Кипр
  3. Catalkoy Esentepe Belediyesi
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Гараж

Виллы с гаражом в Catalkoy Esentepe Belediyesi, Северный Кипр

Агиос Амвросиос
34
Agios Epiktitos
32
Вилла Удалить
Очистить
13 объектов найдено
Вилла 4 комнаты в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
На юбке Беллапа, укомплектованная 3 спальни, 3 ванные комнаты, 3 этажа, двухквартирная вилла…
$180,395
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 4
Площадь 280 м²
$774,415
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Вилла 5 комнат
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 294 м²
Количество этажей 2
Mare Blue Villas — премиальные виллы на первой береговой линии Северного Кипра Уникальный…
$1,01 млн
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 155 м²
$530,386
Оставить заявку
Вилла в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Вилла
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
$168,369
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 245 м²
Количество этажей 2
Вилла с 3мя спальнями и бассейном в Чаталкей Вилла с 3мя спальнями 120м² в Чаталкей, в 10…
$228,501
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 410 м²
Количество этажей 2
Mareblue Beach Villas – ESENTEPE – TRNC BUILDING MATERIALS AND FEATURES *CHILLINGS: REYNEA…
$2,13 млн
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
$510,812
Оставить заявку
Вилла в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Вилла
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Площадь 316 м²
Количество этажей 2
Mareblue Beach Villas – ESENTEPE – TRNC BUILDING MATERIALS AND FEATURES *CHILLINGS: REYNEA…
$1,76 млн
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 290 м²
Количество этажей 2
Современная вилла с 3 спальнями, в самом красивом регионе - Эсентепе. Общая площадь: 290м…
$434,822
Оставить заявку
Вилла в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Вилла
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Количество спален 3
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
If you are looking to wake up with the most fantastic views over the Mediterranean sea and p…
$302,762
Оставить заявку
Вилла 3 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Вилла 3 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Количество этажей 2
Mareblue Beach Villas – ESENTEPE – TRNC BUILDING MATERIALS AND FEATURES *CHILLINGS: REYNEA…
$1,89 млн
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Villa 3 bedrooms, 3 bathrooms, Closed area 155m2 , Living area 300m2, Land 430m2, Included w…
$737,389
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Catalkoy Esentepe Belediyesi, Северный Кипр

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти