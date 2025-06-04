Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Северный Кипр
  3. Catalkoy Esentepe Belediyesi
  4. Жилая
  5. Студия
  6. Гараж

Квартиры-студии с гаражом в Catalkoy Esentepe Belediyesi, Северный Кипр

Агиос Амвросиос
6
Студия Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Студия 1 комната в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Студия 1 комната
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 42 м²
Потрясающий комплекс вилл на Северном Кипре Проект находится в Эсентепе, Кирения Идеал…
$101,776
Оставить заявку
Студия 1 комната в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Студия 1 комната
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 47 м²
Этаж 1/2
Новый проект в районе Эсентепе, премиум класса на 1й линии Средиземноморского побережья. Рас…
$130,447
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Catalkoy Esentepe Belediyesi, Северный Кипр

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти