Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Северный Кипр
  3. Catalkoy Esentepe Belediyesi
  4. Жилая
  5. Студия
  6. Бассейн

Квартиры-студии с бассейном в Catalkoy Esentepe Belediyesi, Северный Кипр

Агиос Амвросиос
11
Студия Удалить
Очистить
1 объект найдено
Студия 1 комната в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Студия 1 комната
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 1/2
Habitat — гармония природы и современного комфорта 🌿 Продаётся студия Garden в новом прем…
$154,146
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Языки общения
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Написать в Telegram
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Catalkoy Esentepe Belediyesi, Северный Кипр

с гаражом
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти