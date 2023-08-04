«В горизонтальных городах меньше стресса». Эксперт о том, почему многоэтажные «человейники» уже не в моде

Население Земли уже превысило 8 млрд , и его рост только продолжается. Эта тенденция, в том числе, способствует развитию разных моделей городского планирования. Сегодня мы подробно остановимся на горизонтальных городах, также известных как одноэтажные.

«Настало время, когда на место человейников приходят одноэтажные города с развитой инфраструктурой»

У расширяющихся городов есть выбор: расти вверх или расти вширь. В первом случае речь идет про вертикальные города, когда строятся многоквартирные дома и небоскребы с целью эффективного использования пространства; во втором — про горизонтальные города: в них акцент делается на комфорте людей, которые могут рассчитывать на большую уединенность и эстетичность окружающего пространства.

У каждого из вариантов есть свои плюсы и минусы. Но мы сегодня остановимся именно на горизонтальных городах и узнаем, в чем заключается их концепция, как их развитие отражается на экономике, и какие есть успешные кейсы реализации проектов одноэтажных городов. Своей экспертизой по этим вопросам с нами поделилась Сопредседатель Конфедерации Горизонтальных Городов Комьюнити Ольга Благовещенская.

— В чем заключается концепция горизонтальных/одноэтажных городов и чем они отличаются от традиционных многоэтажных застроек?

— Мир цикличен: сначала все переезжают в города из пригорода, а потом наоборот. Сейчас настало время, когда на место человейников приходят одноэтажные города с развитой инфраструктурой. В таких городах больше воздуха, пространства, меньше стресса и, соответственно, выше качество жизни. Важно, чтобы все необходимое для жизни находилось внутри города, а также, чтобы все объекты были построены в соответствии с высокими требованиями к качеству. И конечно, стоимость квадрата должна быть равной, а еще лучше меньшей по сравнению с ценой квадратного метра квартиры.

— Каковы основные преимущества и недостатки проектирования и строительства горизонтальных городов?

— Преимущества:

В отличие от городских многоэтажных построек горизонтальные города — это не про вырубку парков и изменение ландшафта, а про сохранение природных рельефов для самих же жителей в первую очередь.

Сохраняется эстетика окружающего пространства. Даже в многоэтажках урбанистических центров сейчас стараются добавить природы. Вплоть до того, что добавляют элементы из дерева даже в технике — холодильники под дерево и т.д. В горизонтальных городах природа вас окружает, что серьезно сказывается на настроении и состоянии.

При этом есть вся необходимая инфраструктура и доступность к большим городам во временном районе одного часа.

Еще одно преимущество — индивидуализация. Представьте, что у вас не одна из миллиона квартира в небоскребе, а собственный дом, полностью отвечающий вашим личным запросам и предпочтениям.

Недостатки:

Отсутствие практического опыта во многих странах в успешной реализации подобных проектов.

Высокая стоимость, что влияет на конкурентоспособность.

Риски не обеспечить нужную инфраструктуру, что повлечет за собой дальние поездки жителей для заработка или проведения досуга.

Поэтому при строительстве горизонтальных городов очень важно сформировать эффективный финансовый механизм для обеспечения подобного рода проектов. Не стоит забывать и о создании инфраструктуры, отвечающей интересам самых разных возрастных категорий жителей: например, отдельно следует учесть интересы подростков 10-15 лет.

«Такие города позитивно отражаются на психоэмоциональном состоянии жителей»

— Как развитие подобных городов отражается на местной экономике? На экологической обстановке?

— Положительно. Во-первых, горизонтальные города — это всегда про особый подход к стандарту, а значит, к большому росту новых рабочих мест, к обучению профессионалов. Появление таких городов способствует увеличению рабочих мест, созданию малого бизнеса и новых производств, формированию комьюнити.

Во-вторых, это очень крупный проект, поэтому в нем задействовано множество прогрессивных людей и технологий.

И, в-третьих, горизонтальные города это своего рода города-сады: для них разрабатываются зеленые стандарты по экологической безопасности и энергоэффективности домов. Подобные агломерации позитивно отражаются на психоэмоциональном состоянии жителей, потому что у них есть возможность проводить больше времени с семьей, причём на природе. Поэтому такие проекты всегда про экологию.

Справка. Движение городов-садов возникло в конце 19-го и начале 20-го веков в ответ на быструю урбанизацию и перенаселенность промышленных городов. Движение продвигало идею спланированных сообществ с низкой плотностью населения с одноэтажными или малоэтажными зданиями, окруженными зелеными насаждениями. Первыми городами-садами в начале XX века стали английские Летчуэрт, Брентэм-Гарден и Уэлин-Гарден-Сити. Затем идея распространилась по всей Европе и миру.

Источник фото: Brentham Garden Suburb

— Какие есть примеры успешной реализации концепции одноэтажных городов в разных странах?

— Самый яркий пример — это Левиттаун, США, который представляет собой семь крупных пригородных жилых комплексов. Их особенностью является абсолютно одинаковые дома, красивые лужайки и хорошая инфраструктура. В результате комплексы выглядели очень эстетичными, ухоженными и удобными для жизни. Первоначально города строились для ветеранов войны и продавались только им на очень выгодных условиях. А в результате, из одного пригородного комплекса Левиттаун превратился в шесть, а потом концепция разлетелась по всей стране.

Несколько отличительных черт такого города:

Дом строился в 27 этапов. Было много бригад с узкими задачами.

Дома абсолютно одинаковые.

Минимум посредников, всё старались производить сами.

Школа в доступности, не нужно переходить улицу.

Любые изменения в планировке только через разрешение застройщика.

Наличие центров досуга.

В Америке, в целом, уже со второй половины ХХ века большинство людей стали перемещаться в такие «горизонтальные города», которые располагаются в пригородах.

В России же рынок городов-комьюнити только начинает свое развитие. По сути, полностью реализованных проектов практически нет (или их очень мало). Примерами являются Доброград и L-town. Но мы планомерно двигаемся в направлении поддержки и поощрения таких инициатив: к примеру, участники Конфедерации Горизонтальных Городов Коммьюнити (КГГК) сейчас будут строить новые горизонтальны города с развитой инфраструктурой, детскими садами, досуговыми центрами и социально-деловой средой.

Дома в Левиттауне в 1958 году (Источник: Википедия)