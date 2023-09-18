Вы точно будете потом жалеть! ТОП-10 ошибок при покупке своего жилья

Покупка дома — это важное событие в жизни каждого человека, но неосторожность и недостаток информации могут привести к множеству разочарований. Мы рассмотрим 10 вещей, о которых реальные покупатели домов сожалеют чаще всего.

Ошибка № 1 — Не проверять статистику преступности в районе

Прежде, чем заключить сделку, обязательно исследуйте статистику преступности в районе, в котором находится желаемый дом. Героиня статьи Лора Хендерсон купила свой первый дом на тихой улочке, однако она не знала о недавних кражах со взломом в этом округе. Это, конечно, сказалось на общем ощущении безопасности среди членов её семьи.

Также отметим, что дополнительные меры, такие как установка систем безопасности, могут уберечь вас от неприятных сюрпризов.

Ошибка № 2 — Не проводить проверку септической системы

При покупке дома с септической системой обязательно проведите дополнительную проверку. Найм специалиста для оценки состояния септика может предотвратить неприятности (например, засор канализации) и поможет избежать непредвиденных расходов на ремонт.

Ошибка № 3 — Не читать мелкий шрифт договора ТСЖ

Если ваш дом находится в районе, управляемом ассоциацией домовладельцев (ТСЖ), обязательно внимательно изучите договор, который вы заключаете. Проигнорированные детали, подобные ограничениям на парковку, могут стать источником неудобств.

Также для вступления в большинство ТСЖ нужно будет оплатить вступительный взнос, и иногда это довольно внушительная сумма.

Ошибка № 4 — Не знакомиться с соседями перед покупкой

Не упустите возможность познакомиться с будущими соседями. Взаимопонимание с соседями может значительно улучшить качество жизни в новом доме и поможет избежать нежелательных конфликтов.

Ошибка № 5 — Не проверять район на наличие школ и соответствующей инфраструктуры

Если у вас есть дети или вы планируете их завести, обязательно изучите район на наличие школ и узнайте подробнее о качестве образования, которое они предоставляют. Этот выбор повлияет на ваш комфорт в долгосрочной перспективе.

Часто существуют специальные городские рейтинги школ, которые объективно оценивают уровень обучения в той или иной школе. И, если вдруг окажется, что школа неподалеку от понравившегося вам дома худшая в районе, то стоит всерьез взвесить все «за» и «против» такой покупки.

Ошибка № 6 — Не проверить бытовую технику, оставленную предыдущими владельцами

На первый взгляд, оставленная предыдущими владельцами бытовая техника может показаться бонусом. Однако перед покупкой удостоверьтесь, что она работает исправно. В противном случае, вам придется столкнуться с неожиданными расходами на ремонт или замену бытовой техники.

Ошибка № 7 — Не проверить близость дома к железной дороге или траектории полета самолета

Внимательно оцените окружающую инфраструктуру. Железные дороги и аэропорты могут привести к повышенному шуму, что может воздействовать на ваше комфортное проживание. Проверьте это, даже если риелтор проводит показы в другое время суток.

Сюда можно отнести близость к шумным автострадам и местам разгрузки/погрузки в магазины и супермаркеты, ведь они начинают работать около 5-6.00AM, а сам процесс погрузки довольно шумный.

Ошибка № 8 — Не проверить территорию на наличие опасностей

Стены старых домов могут хранить неожиданные сюрпризы. К примеру, маленький фермерский дом, который купила героиня статьи Мелисса Унру, был построен в 1862 году, и проходя по его территории, она наткнулась на старый колодец. Он когда-то обслуживал ее дом. Чтобы никто не упал в него, она заполнила яму песком и бетоном, но она сожалеет, что не спросила о потенциальных опасностях на участке перед покупкой дома.

Ошибка № 9 — Неграмотно взвесить расходы

Помните, что расходы на покупку дома включают не только цену дома, но и налоги, коммунальные услуги и обслуживание. Учтите все расходы, чтобы избежать финансовых трудностей.

Ошибка № 10 — Не обсуждать цену

Не стесняйтесь вести переговоры о цене. Даже если продавец устанавливает высокую планку, возможно, вы можете договориться о более выгодных условиях.

Итак, учтите эти ошибки, извлеките уроки из опыта других покупателей, и ваш процесс покупки дома будет более успешным и безопасным. Не спешите, проводите тщательные исследования и обращайтесь за помощью к профессионалам.