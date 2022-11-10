Гражданство Турции за инвестиции выбивается в лидеры популярности. Эксперт рассказал о том, как его получить в 2022

Получить гражданство Турции за инвестиции — один из вариантов расширения границ, который сейчас находится, пожалуй, на пике своей популярности. Именно поэтому возникает все больше вопросов о том, что нужно сделать, чтобы получить такое гражданство, какие условия необходимо выполнить и почему это так перспективно. Директор международной юридической компании Viya Legal, адвокат İsrafil Kahraman поделился всей необходимой информацией для всех, кто задумывается о гражданстве Турции. Все подробности — в статье.

— Почему, на ваш взгляд, в последнее время стало так популярно получение гражданства Турции? И как ваша компания может помочь в этом?

— Viya Legal — международная юридическая компания, которая является опытным проводником для клиентов в таких сферах, как получение гражданства, инвестиции, иммиграция, частный капитал и недвижимость.

Наша компания, имеет 27-летний опыт работы а так же предоставляет услуги премиум-класса. Во всех этапах процесса получения гражданства или покупки недвижимости наша компания предоставляет юридическое сопровождение. Мы успешно завершили более чем 600 работ по гражданству и заключили более 1800 сделок по недвижимости. При этом наша компания занимается покупкой и продажей не только жилой, но и коммерческой недвижимостью: отели, виллы, бизнес-центры, земельные участки.

Гражданство Турции за инвестиции в последнее время стало одним из самых популярных в мире. И это не удивительно, ведь именно здесь наиболее комфортный климат, отличные продукты, доступные круглый год, относительно невысокие цены на недвижимость и возможность найти все, что нужно путешественнику в одной стране — и горы, и море, и природу, полную невероятных контрастов. Турецкое Гражданство имеет много преимуществ для инвесторов и их семей с точки зрения социальной жизни, финансовых возможностей и легкости путешествий. Кроме того, Турция гарантирует им благополучное будущее, предоставляя своим гражданам бесплатные медицинские и образовательные услуги.

Получение гражданства Турции предоставляет возможность для переезда в Великобританию и США по особым категориям виз, подходящим для граждан Турции. Иностранные инвесторы могут начать процесс получения Британского гражданства с переезда в Великобританию в качестве выгодного расширения соглашений между двумя странами. Кроме того, есть возможность жить в США по инвестиционной визе E-2.

Помимо прочего, иностранные инвесторы могут покупать жилую недвижимость, и это перспективный актив с возможностью высокой окупаемости в будущем. Покупатель найдет среди объектов недвижимости Турции практически любой вариант: от комфортабельных резиденций и роскошных вилл на берегу моря до небольших квартир в пешей доступности от пляжа по приемлемым ценам. Такая недвижимость гарантирует получение стабильного пассивного дохода от аренды, которая пользуется спросом весь год.

Еще одно преимущество — более низкие налоги на дивиденды (по сравнению с другими европейскими странами). В Турции этот налог составляет всего 10%, и это особенно интересно тем международным компаниям, которые решили открыть филиалы или офисы в крупных турецких городах.

— Какие требования необходимо выполнить, чтобы получить турецкое гражданство?

— Существуют разные варианты и требования для получения турецкого гражданства. Самый простой и быстрый способ стать гражданином Турции — купить недвижимость в Турции стоимостью от $400.000. Те, кто приобрел жилье, рабочее место, недвижимость или аналогичную недвижимость на сумму не менее $400.000, могут начать процесс подачи заявки, обратившись в Главное управление земельного кадастра.

Документы, запрашиваемые государственными учреждениями, должны быть подготовлены в соответствии с законодательством. Именно здесь у заявителей возникает, как правило, самое большое количество вопросов. Опыт показывает, что без помощи опытных специалистов собрать нужный пакет документов с первого раза вряд ли получится.

После подачи заявки в Главное управление земельного кадастра оценщики проверяют, стоит ли приобретенная недвижимость $400.000. Если ее стоимость подтверждается, то запускается процесс получения гражданства. Кстати, одним из условий получения гражданства — обязательное владение недвижимостью не менее 3 лет с момента покупки.

— Правда ли, что сейчас есть ряд «закрытых» районов Турции, где иностранные инвесторы не могу приобретать недвижимость?

— И да, и нет. Действительно, с 1 июля 2022 года правительство очертило список «закрытых» районов Турции, в который попали около 1170 районов. Сюда вошли в основном самые популярные районы в приморских городах — например, в Анталии это Махмутлар, Каргыджак, Кестель, Авсалар и др. Однако суть этого закона в том, что иностранцы не могут в этих районах первично прописаться, а значит, и получить первичный ВНЖ. Это важно для тех покупателей, которые недавно приехали в страну и приобретают недорогую недвижимость для жизни. А тех, кто хочет приобрести недвижимость для инвестиций и не планирует в ней проживать сам, это не касается. Покупать недвижимость для инвестиций в этих районах все еще можно.

— Что бы вы посоветовали тем, кто только начал изучать вопрос получения гражданства Турции за инвестиции?

— Первое, и самое главное, на мой взгляд, — найти опытного профессионала на рынке недвижимости, который станет вашим проводником в этом непростом деле. Такой высокий спрос на получение гражданства Турции повлиял, конечно, в том числе и на появление недобросовестных компаний и специалистов. Бывали случаи, когда к нам обращались клиенты уже после неудачного опыта у других «специалистов» — они потеряли деньги и время, но мы все же доводили начатое до конца. Именно поэтому так важно сразу обратиться к опытным профессионалам своего дело, и сотрудники международной юридической компании Viya Legal как раз именно они и есть.