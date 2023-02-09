Таиланд в поиске хороших специалистов. Благодаря новому закону, иностранцы смогут работать в 18 избранных отраслях страны или инвестировать в них.

Правительство Таиланда намерено перезагрузить свою экономику. С этой целью 3 февраля в стране приняли новый закон, согласно которому иностранцам разрешается работать в 18 секторах экономики (или инвестировать в них). Акцент делается на привлечении высококвалифицированных специалистов, инвесторов и стартаперов.

Детали. Теперь, в рамках визовой программы SMART (которую развивают уже с 2018 года) можно будет получать новый тип визы с максимальным видом на жительство четыре года. Указанным выше специалистам разрешается работать, инвестировать, создавать и контролировать бизнес в целевых отраслях Таиланда. 

Условия. Визовый сбор для иностранцев составит 10,000 бат в год (около $300). Если срок меньше года, сбор округлят до одного года. 

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Список целевых сфер для работы и инвестиций: 

  • Автоматизированная промышленность.
  • Электронная промышленность.
  • Сфера туризма.
  • Сельское хозяйство, пищевая промышленность и биотехнологии. 
  • Автоматизация и робототехника.
  • Транспорт и логистика.
  • Нефтехимическая и химическая промышленность.
  • Цифровые технологии.
  • Медицина.
  • Оборонная промышленность.
  • Отрасли с замкнутым циклом, такие как преобразование топлива из отходов в энергию и управление водными ресурсами.
  • Авиация, аэронавтика и аэрокосмическая промышленность.
  • Развитие человеческих ресурсов в науке и технике.
  • Управление окружающей средой и возобновляемыми источниками энергии.
  • Технологии, инновации и управление экосистемой стартапов.
  • Целевое развитие технологий.
  • Международный бизнес.
  • Служба альтернативного разрешения споров.