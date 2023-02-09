Таиланд в поиске хороших специалистов. Благодаря новому закону, иностранцы смогут работать в 18 избранных отраслях страны или инвестировать в них.

Правительство Таиланда намерено перезагрузить свою экономику. С этой целью 3 февраля в стране приняли новый закон, согласно которому иностранцам разрешается работать в 18 секторах экономики (или инвестировать в них). Акцент делается на привлечении высококвалифицированных специалистов, инвесторов и стартаперов.

Детали. Теперь, в рамках визовой программы SMART (которую развивают уже с 2018 года) можно будет получать новый тип визы с максимальным видом на жительство четыре года. Указанным выше специалистам разрешается работать, инвестировать, создавать и контролировать бизнес в целевых отраслях Таиланда.

Условия. Визовый сбор для иностранцев составит 10,000 бат в год (около $300). Если срок меньше года, сбор округлят до одного года.

Чем интересен рынок недвижимости Таиланда и сколько стоят квартиры в крупных городах?

Список целевых сфер для работы и инвестиций: