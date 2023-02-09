Таиланд хантит талантливых специалистов. В стране приняли новый закон
Таиланд в поиске хороших специалистов. Благодаря новому закону, иностранцы в 18 избранных отраслях страны или инвестировать в них.
Правительство Таиланда намерено перезагрузить свою экономику. С этой целью 3 февраля в стране новый закон, согласно которому иностранцам разрешается работать в 18 секторах экономики (или инвестировать в них). Акцент делается на привлечении высококвалифицированных специалистов, инвесторов и стартаперов.
Детали. Теперь, в рамках визовой программы SMART (которую развивают уже с 2018 года) можно будет получать новый тип визы с максимальным видом на жительство четыре года. Указанным выше специалистам разрешается работать, инвестировать, создавать и контролировать бизнес в целевых отраслях Таиланда.
Условия. Визовый сбор для иностранцев составит 10,000 бат в год (около $300). Если срок меньше года, сбор округлят до одного года.
Список целевых сфер для работы и инвестиций:
- Автоматизированная промышленность.
- Электронная промышленность.
- Сфера туризма.
- Сельское хозяйство, пищевая промышленность и биотехнологии.
- Автоматизация и робототехника.
- Транспорт и логистика.
- Нефтехимическая и химическая промышленность.
- Цифровые технологии.
- Медицина.
- Оборонная промышленность.
- Отрасли с замкнутым циклом, такие как преобразование топлива из отходов в энергию и управление водными ресурсами.
- Авиация, аэронавтика и аэрокосмическая промышленность.
- Развитие человеческих ресурсов в науке и технике.
- Управление окружающей средой и возобновляемыми источниками энергии.
- Технологии, инновации и управление экосистемой стартапов.
- Целевое развитие технологий.
- Международный бизнес.
- Служба альтернативного разрешения споров.