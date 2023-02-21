Об обвале инвестиций сообщает все больше стран. Недавно мы писали про ситуацию в Финляндии , а сейчас о падении вложений в рынок недвижимости сообщили и эксперты США.

В четвертом квартале 2022 года инвесторы купили на 45,8% меньше домов в Америке. Это самое большое снижение активности инвесторов в годовом исчислении, начиная с 2000-го. Отчет опубликовала компания Redfin.

Причины ухода с рынка рекордного числа инвесторов — рост процентных ставок и снижение цен на жилье. Однако отмечается, что если стоимость займов снизится, ситуация может измениться в лучшую сторону.

«Вполне возможно, что инвесторы начнут возвращаться на рынок в этом году, учитывая, что ипотечные ставки снизились с максимума 2022 года», — сказал в отчете Шехарьяр Бохари, старший экономист Redfin. Но маловероятно, что инвесторы вернутся с той же энергией, что и в 2021 году».

Как иностранцу инвестировать в рынок недвижимости США и что при этом учитывать?

Если смотреть на падение инвестиций не в годовом, а в квартальном исчислении, то ситуация будет такая: по сравнению с третьим кварталом 2022-го в четвертом инвесторы потратили на покупку жилья на 27,5% меньше. Стоимость типичного дома, приобретенного инвесторами, стоит $425,926.

Всего было проанализировано 40 регионов. Самое значительное падение в четвертом квартале 2022 года по сравнению с предыдущим годом наблюдалось в Лас-Вегасе — 67%. Далее следует Феникс, где число покупок недвижимости сократилось на 66,7%, за ним идет округ Нассо, Нью-Йорк (снижение на 63%), Атланта (снижение на 62,8%) и Шарлотт, Северная Каролина (снижение на 61,9%).