Почему выгодно инвестировать в апарт-отели Санкт-Петербурга? Интервью с Игорем Горским

Санкт-Петербург является культурной столицей Российской Федерации: огромное количество театров, музеев и ВУЗов притягивают сюда посетителей со всех уголков необъятной России и зарубежья. Грамотные и успешные предприниматели понимают, что в таких условиях Питер становится весьма привлекательным не только для туризма, но и для инвестиций и получения пассивного дохода от вложений в недвижимость.

Игорь Горский, президент Российской Гилидьии риэлторов, дал интервью директору международной платформы недвижимости REALTING Алене Мартыненко, в котором подробно рассказал о том, в какую недвижимость Санкт-Петербурга лучше вкладываться и чем примечательны стремительно набирающие популярность апарт-отели.

Инвестиционная недвижимость

Игорь Горский отмечает, что проект, приносящий менее 20% годовых, является невыгодным для вложений с целью пассивного дохода. Самое главное при покупке инвестиционной недвижимости — сроки окупаемости и ликвидность объектов. Оценить ликвидность можно следующим образом: если недвижимость не продается в течение трех месяцев, цена на нее завышена.

Недвижимость делится на жилую и нежилую. Ко второй относятся не только офисные, складские и торговые помещения, но и апартаменты. Последние, в свою очередь, можно разделить на сервисные и псевдожилые. Одним из самых популярных и выгодных направлений инвестирования является покупка квадратов в апарт-отелях.

Апарт-отели

Санкт-Петербург по праву считается столицей сервисной недвижимости и апарт-отелей — гостиниц современного формата, состоящих из номеров (апартаментов), которые могут принадлежать разным владельцам.

Апарт-отели включают в себя:

номера;

reception;

фитнес;

клининг и уборку номера;

службу безопасности и 24-часовое видеонаблюдение;

доставку еды.

На территории есть парковка и территория для прогулки. В отличие от псевдожилья, в апарт-отелях можно прописаться (без привязки к инфраструктуре).

Как отмечает Игорь Горский, вкладывать в такую недвижимость очень выгодно по следующим причинам:

окупаемость объекта составляет менее 8 лет; стоимость за время строительство объекта увеличивается; увеличивается стоимость при сдаче в аренду; доход по арендным платежам растет.

Сделки с апарт-отелями можно охарактеризовать фразой «Быстрая покупка — быстрая продажа». В отличие от жилой недвижимости, сервисную можно продать менее чем за 3 месяца.

Арендодатель не несет затрат на содержание апартаментов — коммунальные услуги оплачивают жильцы. Если собственник решит сдавать объект посуточно, он сможет получать больше прибыли. Однако стоит учесть, что в таком случае владельцу нужно будет нанимать компанию, которая будет отвечать за процесс.

Еще одно преимущество вложений в апарт-отели — гарантия безопасности.

Альтернативы

Окупаемость объекта зависит от его назначения:

квартира на вторичном рынке — 17 лет и более;

офисные и торговые центры — не менее 10 лет;

street retail (торговая точка, расположенная на улице или на первом этаже жилого дома) — 9-10 лет;

складские помещения — 10 лет и более;

апарт-отели — менее 8 лет.

Время сдачи в аренду также зависит от типа недвижимости:

апартаменты — от 1 часа до 7 дней;

street retail — от 2 до 365 дней;

квартира — от 2 до 30 дней.

Арендодатель может заключать сделки на сдачу объекта дистанционно.

Ипотека

Один из основных партнеров РГР, банк ВТБ, предлагает выгодные условия для кредитования — 8,4% годовых. Граждане РБ и РФ могут оформить ипотеку на одинаковых условий. От жителей других стран в банке потребуют также нотариальный перевод паспорта с апостилем, документ, на основании которого иностранец находится в России, и временную регистрацию. С получением последнего инвестору помогут представители Российской гильдии риэлторов.

Если первоначальный взнос от заемщика составляет 20%, ставка равна 7,9% годовых, 10% — 8,4% (с учетом дисконта 0,5% от РГР).

Получение вида на жительство

Покупка недвижимости в РФ не предполагает получение вида на жительство или гражданства. Тем не менее, власти РФ очень положительно относятся к иностранным гражданам, поэтому стать резидентом страны совсем не сложно. Покупка недвижимости в таком случае поможет упростить и ускорить процесс.