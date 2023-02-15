Как переехать в Канаду и сколько это может стоить? Сколько нужно зарабатывать, живя в Торонто? За сколько можно купить и арендовать жилье в разных городах страны? О личном опыте переезда в Канаду — читайте в нашем материале.

В Канаде живет более 38 млн. человек, и основной прирост населения происходит благодаря иммигрантам. К примеру, в 2022 году Канада приняла более 437 тысяч новых постоянных жителей. Страна также поставила цель принять еще больше иммигрантов в 2023–2025 годы. План состоит в том, чтобы к 2025 году ежегодно привлекать 500,000 иммигрантов.

Все это говорит об актуальности темы переезда в Канаду. Дмитрий , который иммигрировал в Канаду в 2018 году, рассказал нам, почему решил переехать, что для этого нужно было сделать, и что он успел понять о жизни в Канаде спустя время.

О причинах переезда

— Меня зовут Дима, я родом из Украины. Последние пять лет перед переездом в Канаду я жил и учился Одессе. На 4-м курсе я решил, что хочу переехать и продолжить учебу за границей. Выбор мой остановился на колледже Seneca College (Торонто, Онтарио), так как это был самый оптимальный вариант в соотношении цена-качество.

Процесс переезда у меня занял примерно 10 месяцев — именно столько потребовалось, чтобы поступить в колледж. В итоге, я переехал в Канаду в декабре 2018 года, когда мне был 21 год.

Примечание. Современная Канада — это 10 провинций: Альберта, Британская Колумбия, Квебек, Манитоба, Новая Шотландия, Нью-Брансуик, Ньюфаундленд и Лабрадор, Онтарио, Остров Принца Эдуарда и Саскачеван; и 3 канадские территории: Нунавут, Юкон, а также Северо-Западные территории. Каждая провинция имеет свой парламент, своё правительство, губернатора, бюджет, суды и т. д.

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— Если быть кратким, то основные причины для переезда в Канаду были такие:

Я хотел учиться за границей. Это была моя мечта. Вопрос только стоял в том, куда конкретно я поеду.

Я понимал, что мое развитие затормозилось и нужно было что-то менять.

Желание улучшить уровень жизни

Страх потерять работу.

На момент принятия решения я выбирал между Европой и Америкой. Но потом оказалось, что вариантов в близкой Европе не так уж и много, а Америка была для меня дороговата. Поэтому выбор пал на Канаду.

В целом, своим выбором я доволен — в Канаде я чувствую себя комфортно. В первую очередь, из-за уровня жизни. Возможно, имело место и влияние кинематографа. Ну уж слишком красивая картинка... Продали!

На данный момент я работаю в логистике, и веду блог про Канаду для людей, которым просто интересна Канада, кто собирается переезжать, и для тех, кто уже тут.

Об основаниях, документах и стоимости переезда⠀

— Как я уже говорил ранее, я учился в Торонто. И учеба в Канаде — это один из способов иммиграции. Огромным плюсом является то, что после окончания учебы вы можете еще на некоторое время остаться в стране по рабочему разрешению: на один год, если ваша учеба здесь длится 1 год, и на плюс 3 года можно остаться, если вы приехали на двухлетнюю программу обучения.

Соответственно, это дает вам больше времени на то, чтобы найти свой путь иммиграции и выбрать подходящую для себя программу иммиграции. Конкретно я подавался на ВНЖ по федеральной программе Canadian Experience Class.

Примечание. Самые популярные основания/программы для иммиграции в Канаде:

Учеба в Канаде (самый популярный, но не самый дешевый метод иммиграции).

(самый популярный, но не самый дешевый метод иммиграции). Квалифицированный специалист (если вы ценный специалист в какой-то определенной области).

(если вы ценный специалист в какой-то определенной области). Бизнес-иммиграция (если планируете начать бизнес и готовы взять на работу канадцев).

(если планируете начать бизнес и готовы взять на работу канадцев). Пилотная атлантическая программа в Канаду (AIPP). Это одна из самых простых иммиграционных программ в мире с упрощенными требованиями. Цель данной программы — заселить атлантическую часть Канады и решить проблему дефицита рабочей силы в четырёх Атлантических провинциях.

Это одна из самых простых иммиграционных программ в мире с упрощенными требованиями. Цель данной программы — заселить атлантическую часть Канады и решить проблему дефицита рабочей силы в четырёх Атлантических провинциях. Rural and Northern Immigration Pilot. Пилотный проект по иммиграции в сельскую местность и северные районы.

Пилотный проект по иммиграции в сельскую местность и северные районы. International Experience Canada (IEC). Это программа по поиску специалистов в возрасте от 18 до 35 лет.

Tech Pilot. Это быстрый путь к канадскому ПМЖ для талантов из мира IT прямиком в провинцию Британская Колумбия.

Это быстрый путь к канадскому ПМЖ для талантов из мира IT прямиком в провинцию Британская Колумбия. Self-employed. Программа для представителей творческой сферы: артистов, художников, писателей и журналистов.

Программа для представителей творческой сферы: артистов, художников, писателей и журналистов. Caregivers или программа для воспитателей и работников соцслужб Home Child Care Provider Pilot or Home Support Worker Pilot.

или программа для воспитателей и работников соцслужб Home Child Care Provider Pilot or Home Support Worker Pilot. Cемейное спонсорство. Это что-то вроде программы по воссоединению семьи.

Это что-то вроде программы по воссоединению семьи. Express Entry (система отбора квалифицированных иммигрантов на основе их способности поселиться в Канаде и принять участие в экономике страны).

Все подробности о программах иммиграции, визах, работе и т.д. можно узнать на официальном сайте Канады .

Как переехать в Канаду и получить стартап-визу? Эксперт рассказывает все подробности процесса и делится секретами успеха

— Мой переезд был довольно-таки прост с точки зрения шагов. Все было четко и понятно: сдать тест по английскому языку, получить все необходимые документы, податься на программу, получить подтверждение и уже лететь в Канаду.

Из документов мне нужно было предоставить результаты теста по английскому IELTS, справку о несудимости, документы об окончании университета в Одессе, выписку из банка, необходимые анкеты, мотивационное письмо, рекомендательные письма, паспорт и спонсорское письмо от родителей.

Касательно стоимости переезда, все зависит от того, по какой программе вы едете. Учеба, к примеру, — это самый популярный, но при этом и самый дорогой способ иммиграции в Канаду. Цена годового обучения варьируется от 16 до 40 тысяч CAD в год (от 12 до 30 тысяч долларов США).

Суть программы проста: вы получаете образование от канадского государственного ВУЗа, оплатив все из своего кармана, после получения образования вы получаете рабочую визу; через последующий опыт работы по специальности вы можете получить резидентство, а после этого и гражданство.

Помимо трат на обучение, желательно также иметь финансовую подушку как минимум на 2-3 месяца.

О поиске жилья и комфортной сумме для жизни

— Стоимость жизни в Канаде очень сильно зависит от того, где именно вы живете. В Торонто, где живу я, нужно зарабатывать от 4-5 тысяч канадских долларов в месяц после уплаты налогов (около 3-3,7 тысяч долларов США), чтобы чувствовать себя нормально. В целом же, сейчас из-за инфляции цены выросли, хотя правительство и пытается все стабилизировать.

С недвижимостью тоже все непросто: так как правительство борется с инфляцией и повышает процентные ставки, люди не могут себе позволить купить жилье. Даже с учетом того, что цены на жилье немного упали, люди все равно не могут себе его позволить (потому что рассчитывать на ипотеку очень сложно). В результате этого, за последних два года в цене сильно выросла аренда. Даже если вы рассчитывали на одну сумму аренды полгода назад, сейчас уже будут совсем другие цифры.

Что касается меня, сначала я жил в общежитии при колледже. Это существенно облегчило мне поиск жилья в дальнейшем, так как у меня уже была история. А история в Канаде — очень важная вещь. Где вы жили раньше и кредитная история — 2 самых важных момента.

Примечание. В 2022 году цены на жилье в Канаде упали сильнее всего за всю историю наблюдений (с 2005 года). За один декабрь средняя стоимость жилья в стране снизилась на 1,6% до 730,600 канадских долларов. Общее снижение с февральского пика составило 13,2%.

Рыночную коррекцию вызвали быстро растущие процентные ставки. В марте прошлого года базовая ставка была на уровне 0,25%. С тех пор Банк Канады поднял ее до 4,25%: это означает, что потенциальные покупатели, желающие взять ипотеку на 5 лет, сталкиваются со ставкой около 6,5%.

Иллюстрируем с помощью таблицы среднюю стоимость «квадрата», аренды 1-комнатной квартиры и средний размер ЗП на примере пяти канадских городов (по данным сервиса Numbeo):

Город Цена за «квадрат» в долларах США Цена за аренду «однушки» в долларах США Средняя заработная плата в месяц (после уплаты налогов) Ванкувер $7,800-10,300 $1,500-1,800 $3,500 Торонто $7,500-9,500 $1,500-1,800 $3,200 Квебек $2,500-8,500 $650-780 $2,800 Оттава $5,000-6,000 $1,100-1,300 $3,200 Монреаль $3,500-6,200 $800-1000 $2,850

Важно! С 1 января 2023 года купить жилье в Канаде могут только граждане или постоянные резиденты — иностранцам это делать запретили . Для кого сделают исключения — читайте в нашем тексте .

О работе, здравоохранении и налогах

— Работу найти можно. Тут скорее вопрос, в какой сфере ее искать и на какую зарплату рассчитывать. Дело в том, что низкооплачиваемой работы много, но на нее в больших городах жить почти нереально. Квалифицированную же работу можно искать месяцами, рассылать тысячами резюме (это не преувеличение), и тогда что-то получится.

Здравоохранение здесь бесплатное, не считая дантиста, офтальмолога и косметические услуги. Но есть свои нюансы: можно, к примеру, ждать по несколько месяцев обычный прием у врача, если что-то не очень срочное.

Про налоги. В Канаде прогрессивная система налогообложения, поэтому чем больше заработаешь, тем больше платишь налогов. Есть провинции где ниже налоги, есть где выше. Поэтому перед переездом обязательно нужно смотреть, где вы больше сможете сэкономить денег, а не заработать. Потому что в одной провинции вы просто можете потратить все заработанные деньги и остаться ни с чем, а в другой — заработаете меньше, но и сможете что-то оставить, так как и стоимость жизни, и налоги будут ниже.

О плюсах, минусах и отношении к иммигрантам

— В Канаде есть очень много плюсов: природа, бесплатное здравоохранение, уровень жизни, сильная экономика, иммиграционная политика и многое другое. Но из-за сложности начала жизни в Канаде, иммигранты часто не могут увидеть и понять эти плюсы.

Минусы, как и везде, тоже есть. На данный момент, конечно, мне не нравится инфляция. Но это проблема во всем мире. Также не так просто найти хорошую работу в офисе; но если умеешь работать руками, то обеспечить достойную жизнь можно. Ну и конечно, цены на недвижимость: очень дорого, особенно сейчас.

Я пока мало путешествовал по Канаде, но уже заметил, что инфраструктуры зачастую не хватает. Например, здесь нет возможности полета за 20 долларов из одного города в другой, как в Европе. Причина нехватки в инфраструктуре кроется в том, что населения в стране мало, а места очень много. Правда, к большим городам это не относится — в них все есть.

Тоже самое можно сказать про развлечения и доступ к ним: в большом городе проблем с этим не будет, но как только уезжаешь за 200-300 км, становится скучно. Природой 24/7 наслаждаться сложно, а делать что-то хочется.

— Канада — страна иммигрантов. Я лично никогда не сталкивался с плохим отношением ко мне, как к иммигранту. Но я живу в большом городе. Те, кто уезжает на север, говорят, что там проблемы иногда возникают — но личным опытом подтвердить это не могу. В целом, в стране есть много разных сервисов и институций для иммигрантов. Плюс есть разные комьюнити, которые могут помочь адаптироваться.

Каждый человек проходит все периоды адаптации, от «зачем я сюда приехал» до «ну, не так уж и плохо». И у меня это тоже было. Не нужно думать, что тут рай. Здесь есть много проблем. Но всегда нужно помнить, зачем вы сюда едете, и какие у вас есть цели. Когда после эйфории происходит эмоциональный спад, сталкивание с первыми проблемы, важно не опускать руки, давать себе возможность отдохнуть и идти к своей цели.

Здесь реально все возможно, нужно только найти свой путь. Мотивируйтесь историями других людей, но в то же время не переживайте, если после одного года жизни в Канаде не заработали на первый дом и в кармане у вас не 500 тысяч долларов. Все будет, дайте себе время. Канада, в принципе, медленная страна. Поэтому планируйте свою жизнь и ищите возможности воплотить мечты.

И последнее — общайтесь, много общайтесь. Нетворкинг — это сила. Особенно в Канаде.