Если бы вы хотели построить свой собственный дом в прекраснейшем месте мира и ваш бюджет был бы неограничен, то каким бы он был? Каждый человек реализовал бы свою собственную идею, и можно только представить, насколько разнообразной была бы архитектура если бы эти идеи воплотились в жизнь. А для того, чтобы на минуту представить, как это может быть, мы отправимся в Швейцарию — страну, где люди строят из кирпича и бетона свои самые смелые фантазии.

«Вилла из кубов» за €2,746,533

Современная вилла с видом на горную местность расположена в тихом и уединенном месте в кантоне Тичино. Тичино — это название региона, самого последнего из присоединившихся к конфедерации. Этот регион расположился как раз на большой транспортной артерии Сен-Готтард, которая связывает северную и южную Европу. Тичино граничит с Италией, и именно здесь максимально тесно переплетены черты этих двух государств: архитектура, кухня, культура. Несмотря на то, что Тичино относится к Швейцарии, официальный язык здесь — итальянский.

Природа в этом регионе очень живописная: Альпы окружены горными озерами и нетронутыми густыми лесами с одной стороны и пальмами с другой. И с учетом этого необычного сочетания здесь было практически невозможно построить «обыкновенный» дом.

Коттедж, который выставлен на продажу за €2,746,533, обращает на себя внимание с первого взгляда. Архитектор будто собрал этот дом из кубиков и параллелепипедов, нагромоздив их друг на друга. При этом на первый взгляд кажется, что фасад ничем не обработан — чистый бетон.

Жилая площадь дома — 380 кв. м., сюда входит 3 спальни, 4 ванных комнаты, гостиная-столовая с открытой оборудованной кухней, просторная терраса с бассейном, сауна и джакузи.

По словам продавца, «интерьер виллы выполнены преимущественно в контрасте белого цвета с черным и красным, и такое сочетание создает ощущение пространства и гармонии в комнатах». Пустые белые комнаты без мебели действительно создают это ощущение, но, помимо этого, привлекает и выраженная графичность интерьера. При выборе мебели будущему собственнику вряд ли захочется плавных линий — только лаконичные и простые формы.

«Панорамный пентхаус» за €4,090,870

Недалеко от предыдущей виллы, прямо на берегу озера Лаго-Маджоре в городе Порто-Ронко выставлен на продажу шикарный пентхаус. Эта прекрасно оформленная квартира с просторными террасами состоит из двух спален, двух ванных комнат, гостиной, столовой и профессионально оборудованной кухни.

Основная «фишка» этого объекта — максимально открытое пространство, много света, который проникает буквально в каждый уголок этой квартиры, и большие, очень большие окна. Собственник постарался сделать панорамной буквально каждую стену, которую можно было. И не зря — из каждой комнаты открывается прекрасный вид на озеро и горы. Бонусом здесь идет расположение квартиры в удивительно живописном и экологически чистом районе.

Общая площадь квартиры — 180 кв. м. В объявлении написано, что в интерьере выдержан классический и строгий стиль с сочетанием самых современных технологий. И, судя по фотографиям, жилье действительно подойдет практически всем.

В квартире есть частный причал и прямой доступ к озеру на лифте. До городской инфраструктуры можно добраться на машине — в пешей доступности лишь частный сектор и природа.

«Круглая квартира» за €4,862,950

В небольшой коммуне Каруж недалеко от Женевы выставлена на продажу квартира в довольно необычном доме. Это небольшое круглое двухэтажное здание, стены которого покрывают пластины с живыми растениями. Такой дом точно не оставит равнодушным: кому-то он покажется уж слишком экстравагантным, а у кого-то навсегда запечатлеется в памяти как образец чего-то необычного и прекрасного.

В этом доме продается квартира общей площадью 370 кв.м. Сюда входит 8 комнат (из которых 5 спален), 4 ванные комнаты, фитнес-зал, прачечная, рабочий кабинет, кухня, совмещенная с гостиной, и терраса. Отделка и оборудование включают встроенные шкафы, полы с подогревом, домашнюю автоматизацию. Дополнительно есть винный погреб, частный сад, парковочные места в гараже, подсобные помещения.

В объявлении написано, что это экологичный современный апартамент с ярким дизайном интерьера, и с этим сложно не согласиться. Мебель классического стиля здесь сочетается с предметами современной архитектуры, яркие картины украшают каждую комнату (даже тренажерный зал), а бильярдный стол в центре гостиной придает особое настроение помещению.

При этом, несмотря на необычный архитектурный облик, дом находится не на отшибе. Рядом расположен торговый центр, магазины, ресторан, остановки общественного транспорта, кафе, банк, аэропорт.

"Нависающая вилла" за €5,056,841

В Швейцарском городе Минузио выставлена на продажу «очаровательная вилла с видом на озеро и горы». Дом примечателен своей необычной архитектурой, где второй этаж будто бы нависает над первым. При этом внутреннее убранство дома будто бы продолжает идею лаконичности и минимализма. В оформлении использованы белый, серый и черный цвета, яркими акцентами в некоторых комнатах стала мебель насыщенного красного цвета.

В доме общей площадью 220 кв.м. располагается 3 спальни, 3 ванные комнаты, стильная гостиная с просторной зоной отдыха, столовая, кухня, оснащенная современной техникой, а также террасы. Каждая комната оборудована панорамными окнами.

Вилла стоит на участке площадью 5095 кв. м. Здесь же есть красивый ухоженный сад с гостевым домом и роскошным бассейном с подогревом, также есть гараж и частная парковка для 3 машин.

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