С 1 марта Гонконг запускает розыгрыш на 500,000 авиабилетов. Разыгрывать их будут в ближайшие полгода.

Масштабную рекламную компанию «Hello Hong Kong» в городе готовили более 2 лет. Она должна оживить туристический сектор, так как из-за пандемии эта индустрия оказалась в упадке: если до пандемии Гонконг обычно посещали 56 миллионов человек в год, к 2022 году это число упало примерно до 100,000.

Куда идти за билетами? На сайт World of Winners . Это международный аэропорт, через который и будет проводиться розыгрыш.

Как будут распределяться билеты? Процесс разделят на 3 этапа: с 1 марта по 1 апреля поучаствовать в розыгрыше смогут жители Юго-Восточной Азии; затем испытывать удачу будут жители материкового Китая, а с 1 мая присоединится к лотерее смогут и все остальные части мира. Количество билетов для каждого из регионов будут распределять, исходя из предполагаемого спроса и состава туристов до пандемии.

Раздавать будут не только билеты. Помимо главного приза, можно будет получить еще и ваучеры (всего их будет миллион), предоставляющие скидки на еду, транспорт, отели и т.д. Их будут раздавать на четырех пограничных контрольно-пропускных пунктах.

Как еще в городе планируют привлекать туристов? На протяжении всего 2023 года в городе организуют более 250 мероприятий и фестивалей, в том числе Гонконгский марафон, музыкальный фестиваль Clockenflap, Art Basel и Hong Kong Rugby Sevens.

Стоит учитывать, что нерезиденты Гонконга (от 12 лет и старше) по-прежнему должны будут доказывать, что вакцинированы. Носить маски тоже нужно: в общественном транспорте, а также в закрытых и открытых общественных местах.