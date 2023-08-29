Global House Price Index регулярно анализирует цены на жилье в 56 странах мира с учетом местной валюты и без учета инфляции. Рассказываем, где жильё дорожает самыми быстрыми темпами.

Согласно исследованиям, сейчас наблюдается значительное замедление темпов роста цен на недвижимость (анализируемый период — с 2015 года). В первом квартале 2023 года средний прирост стоимости жилья составил 3,6%, в то время как в четвертом квартале 2022 года этот показатель был на уровне 5,7%.

Топ-5 стран с самым быстродорожающим жильем:

Турция: +132,8%

Северная Македония: +18,8%

Хорватия: +17,3%

Венгрия: +16,6%

Литва: +15,3%

На первом месте в рейтинге остается рынок недвижимости Турции , повторяя итоги прошлого года. Удивительные 132,8% — это в значительной степени следствие инфляции. Квартальный прирост цен на уровне 22% указывает на то, что страна, возможно, достигнет еще более высоких значений к концу 2023 года.

В рейтинге преобладают страны Восточной и Юго-Восточной Европы: Северная Македония (18,8%), Хорватия (17,3%) и Венгрия (16,6%) — все они демонстрируют высокие темпы годового роста.

Другие регионы

В Азиатско-Тихоокеанском регионе лидирует Сингапур, где годовой рост составил 11,3%, и этот показатель помещает его на десятое место рейтинга.

В первом квартале цены на жилье в США выросли всего на 1%, и страна заняла лишь 39-е место из-за ограниченного предложения жилья .

Самые низкие значения в рейтинге имеют тихоокеанские страны: Южная Корея (-15,7%), Новая Зеландия (-13%) и Гонконг (-10,3%).

Выводы экспертов

Замедление роста рынка связано с несколькими факторами: ограниченным предложением жилья, медленными темпами строительства новых объектов и социальными изменениями, которые воздействуют на структуру домохозяйств.

Высокая инфляция в США, Великобритании и Европе приведёт к сохранению высоких ставок по ипотечным займам как минимум до второй половины 2024 года, что, в свою очередь, может снизить объемы сделок и ликвидность рынка на более чем 12 месяцев.