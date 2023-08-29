ТОП-5 стран с самым быстродорожающим жильём
Global House Price Index регулярно анализирует цены на жилье в 56 странах мира с учетом местной валюты и без учета инфляции. Рассказываем, где жильё дорожает самыми быстрыми темпами.
Согласно исследованиям, сейчас наблюдается значительное замедление темпов роста цен на недвижимость (анализируемый период — с 2015 года). В первом квартале 2023 года средний прирост стоимости жилья 3,6%, в то время как в четвертом квартале 2022 года этот показатель был на уровне 5,7%.
Топ-5 стран с самым быстродорожающим жильем:
- Турция: +132,8%
- Северная Македония: +18,8%
- Хорватия: +17,3%
- Венгрия: +16,6%
- Литва: +15,3%
На первом месте в рейтинге остается , повторяя итоги прошлого года. Удивительные 132,8% — это в значительной степени следствие инфляции. Квартальный прирост цен на уровне 22% указывает на то, что страна, возможно, достигнет еще более высоких значений к концу 2023 года.
В рейтинге преобладают страны Восточной и Юго-Восточной Европы: Северная Македония (18,8%), Хорватия (17,3%) и Венгрия (16,6%) — все они демонстрируют высокие темпы годового роста.
Другие регионы
В Азиатско-Тихоокеанском регионе лидирует Сингапур, где годовой рост 11,3%, и этот показатель помещает его на десятое место рейтинга.
В первом квартале цены на жилье в США выросли всего на 1%, и страна заняла лишь 39-е место из-за .
Самые низкие значения в рейтинге имеют тихоокеанские страны: Южная Корея (-15,7%), Новая Зеландия (-13%) и Гонконг (-10,3%).
Выводы экспертов
Замедление роста рынка связано с несколькими факторами: ограниченным предложением жилья, медленными темпами строительства новых объектов и социальными изменениями, которые воздействуют на структуру домохозяйств.
Высокая инфляция в США, Великобритании и Европе приведёт к сохранению высоких ставок по ипотечным займам как минимум до второй половины 2024 года, что, в свою очередь, может снизить объемы сделок и ликвидность рынка на более чем 12 месяцев.