Барселона, столица Каталонии, в последние годы стала свидетелем стремительного роста арендных ставок, что сильно влияет на жизнь местных жителей. Об этом пишет Financial Times . Разбираемся в причинах этого роста, его последствиях и шагах, предпринимаемых властями для решения данной проблемы.

Причины роста арендных ставок

За прошлый год арендная ставка за квадратный метр в Барселоне выросла на 25%. Более того, в первом квартале 2023 года эта тенденция роста продолжилась, и средняя арендная плата тогда достигла рекордных 1087 евро. Эти цифры говорят о серьезной проблеме на рынке жилья.

Одним из факторов, обусловивших рост арендных ставок, является резкое сокращение предложения на рынке недвижимости. Сравнивая начало 2019 года и начало 2023 года, можно заметить, что количество предлагаемых единиц жилья под аренду уменьшилось на 16,000. Сокращение темпов строительства также оказало свое влияние, вызвав рост спроса на арендное жилье.

Также стоит учитывать, что Барселона привлекает иностранных специалистов и инвесторов. Каждый пятый житель Барселоны на данный момент — это иностранец. Иногда они выбирают путь покупки недвижимости в Барселоне , что также оказывает дополнительное давление на арендный рынок.

Последствия роста арендных ставок

Многие местные жители вынуждены переезжать из Барселоны на окраины города или даже в соседние населенные пункты в поисках более доступного жилья. Это влияет на качество жизни, а также на планирование и организацию повседневной жизни.

Повышение арендных ставок также оказывает негативное воздействие на экономику города. Многие домохозяйства тратят большую часть своего бюджета на жилье, что может уменьшить их способность вкладывать деньги в другие сферы, такие как потребительские товары и услуги.

Поиск решений

Важно отметить, что в марте 2022 года суд признал неконституционными попытки правительства Каталонии ограничить цены на арендное жилье. Однако власти не прекращают искать пути решения этой проблемы. Недавно избранный мэр, социалист Жауме Кольбони, пообещал ввести потолок для повышения арендных ставок. Это может помочь стабилизировать рынок и предоставить жителям некоторую защиту от чрезмерных подорожаний.

Однако решение данной проблемы требует комплексного подхода. Необходимо стимулировать строительство нового жилья, чтобы уравновесить предложение и спрос. Также важно сосредоточить внимание на поддержке местных жителей, обеспечивая доступное и качественное жилье.