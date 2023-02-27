Купить квартиру на морском побережье в тени тропических лесов — это ли не мечта? Однако в большинстве случаев такое жилье стоит действительно дорого, и не много покупателей готовы к такой покупке. Однако мы нашли новостройки в Таиланде, стоимость которых начинается от €37,630.

Пхукет — столица провинции Пхукет, которая расположена на одноименном острове в Таиланде. Город расположен на западном побережье в Андаманском море Индийского океана.

Бесконечный туристический поток дает мощный толчок развитию города — здесь появляется все больше магазинов, кафе, спортивных залов и салонов красоты. Постепенно остров застраивается и новым жильем. Однако с учетом естественной ограниченности территории этот процесс будет длится не бесконечно, и поэтому уже сейчас недвижимость на острове пользуется высоким спросом.

Квартира площадью 20 кв.м. за €37,630

В Пхукете выставлены на продажу квартиры в новостройке — семиэтажном здании на 215 квартир. Комплекс расположен на севере острова, в районе пляжа Най Ян, в окружении зеленых джунглей национального парка, красивых пляжей и бесконечного моря. Международный аэропорт находится всего в пяти минутах езды. В нескольких минутах ходьбы находится большое количество магазинов и ресторанов.

В объявлении указано, что дизайн кондоминиума представлен в минималистском стиле с высокотехнологичными элементами. Инфраструктура комплекса включает в себя бассейн, тренажерный зал, зону отдыха, красивый сад, парковку. Каждая деталь продумана до мельчайших подробностей.

Сейчас к покупке доступны студии (20,5 кв.м., 21,25 кв.м., 22,5 кв.м., 27 кв.м., 32,8 кв.м) и двухкомнатные квартиры (34,65 кв.м). Стоимость квартиры-студии площадью 20,5 кв.м. составляет €37,630 (есть гибкая система рассрочки). Это будет жилье со спальной зоной, гостиной, ванной комнатой и кухней, которая отделена перегородкой. К слову, пространство в каждой квартире разделено так, чтобы сделать пребывание в ней максимально комфортным.

Квартира-студия за €43,353

Квартира 1 спальня Пхукет, Таиланд € 42,572 1 ванных комнат 2 250 м²

Также недалеко от аэропорта строится еще один кондоминиум, где можно купить жилье. По словам продавца, удачное расположение делает эту новостройку предпочтительным выбором для сотрудников аэропорта, деловых путешественников и посетителей конференций, а значит, и идеальным местом для отдыха или инвестиций.

До красивейшего пляжа Най Ян отсюда можно дойти примерно за 10 минут. Здесь жизнь размеренна и нетороплива: можно устроить пикник в тени деревьев или наслаждаться солнцем на теплом песке. Для удобства отдыхающих там же есть много небольших кафешек, где готовят тайские блюда и напитки и продают сувениры, фрукты.

В 15 минутах езды находятся Bang Tao Beach, Комплекс Лагуна, Boat Avenue, Поле для гольфа Миссии Hills, Водный парк джунглей, United World College Thalang и больница Thalang. В нескольких минутах ходьбы находится семейный зал и 7 Eleven.

Чтобы привлечь покупателей, застройщик предлагает участие в «плане хостинга». Эта программа подходит тем, кто покупает жилье под сдачу в аренду, потому что застройщик готов взять на себя управление недвижимостью. При этом первые 2 года — собственник жилья будет получать фиксированный доход в размере 7% годовых от покупной цены, а через 2 года доход от аренды делится: 20% — на менеджмент и 80% — на владельца.

Квартира в отеле за €40,822

На берегу пляжа Bangtao продолжается строительство отеля, где сейчас можно приобрести свой собственный номер-квартиру. Можно выбрать из 196 номеров в пределах от квартиры-студии до хорошо оборудованных семейных многокомнатных номеров.

Bangtao имеет процветающую культуру пляжного клуба и удобно расположен около магазинов и баров на Боут-Авеню, а также ресторанов, похода по магазинам и поля для гольфа на курортах Пруда. На территории строящегося отеля есть несколько бассейнов, дополнительные услуги включают Спа, клуб для детей и рестораны при отеле. Общая концепция отеля построена по принципу «роскошной жизни с видом на пляж».

Застройщик предлагает интересные программы по управлению недвижимостью или ее выкупу по истечению определенного периода времени.

Квартира за €43,864

Квартира 1 спальня Пхукет, Таиланд € 42,621 2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 7

Еще одна новостройка готова распахнуть свои двери для инвесторов и покупателей. Жилой комплекс, который состоит из двух семиэтажных зданий, расположен в 700 метрах от пляжа Layan Beach и в 500 метрах от самого элитного района острова Laguna пляжа BangTao, на котором расположилось большинство самых дорогих отелей Пхукета.

На территории комплекса будет фитнес-зал, два бассейна, сауна, детская комната, круглосуточная охрана. Плюс в каждом здании подземный паркинг и бесплатный WiFi в общественных местах.

В апартаментах: различные планировки, удобная, эргономичная организация пространства. Выбрать можно из одно- и двухкомнатных апартаментов площадью от 39 до 90 кв.м. В стоимость включено: отделка, встроенная мебель и кондиционеры.

Сдача комплекса планируется в декабре 2023 года. Застройщик предлагает беспроцентную рассрочку на весь период строительства.