Подборка квартир в Черногории до €55,000 — готовое жилье, которое можно сдавать в аренду

Черногория стала привлекать все больше иностранных инвесторов, и в 2022 году недвижимость здесь вышла в лидеры предпочтений. Стабильный поток туристов, который только растет год от года, формирует не менее стабильный спрос на аренду жилья. Именно поэтому Черногория — одна из тех стран, где наиболее выгодно покупать квартиру с целью сдачи ее в аренду. Мы нашли 5 квартир по цене до €55,000, которые будут очень интересны арендаторам.

В 2022 году объем иностранных инвестиций в недвижимость Черногории вырос практически в 2 раза — с 184,3 млн.евро до 322,2 млн.евро. При этом сдавать купленную квартиру в аренду в этой стране довольно выгодно: показатель возврата инвестиций (ROI) в Черногории, или, другими словами, валовой доход от аренды недвижимости в процентах составляет от 5,09% до 7,03%.

Квартира в Дженовичи за €49,500

Квартира 1 спальня Zelenika-Kuti, Черногория € 49,500 1 ванных комнат 32 м²

В небольшом городке Дженовичи выставлена на продажу небольшая квартира общей площадью 32 кв.м. Этот тихий городок идеально подходит для спокойного размеренного отдыха без лишней суеты и шума от ресторанов и дискотек. Сам городок расположен на берегу Боко-Которской бухты, примерно в 7 километрах от популярного курорта Герцег-Нови. Здесь есть несколько древних церквей, прекрасные пляжи и множество красивейших садов.

Квартира, выставленная на продажу за €49,500, расположена в доме 2017 года постройки. Из окон и террасы открывается отличный вид на море и горы. По словам продавца, жилье имеет выгодное расположение, что делает его очень привлекательным для инвестиций и гарантирует довольно быстрый возврат вложенных средств: здание расположено в тихом районе всего в 2 минутах от автобусной остановки, поблизости есть пиццерия и несколько ресторанов национальной кухни, а до ближайшего пляжа — всего 5 минут прогулочным шагом.

В квартире недавно был сделан ремонт, есть минимальный набор мебели.

Квартира в Герцег-Нови за €51,220

Квартира 1 ванная Херцег-Нови, Черногория € 51,220 1 ванных комнат 26 м²

На окраине Герцег-Нови выставлены на продажу сразу несколько квартир в новостройке.

Это малоэтажный современный поселок, расположенный в настоящем парке, при этом он находится в непосредственной близости ко всем городским коммуникациям, магазинам и ресторанам. По территории протекает горная речка — это и место для отдыха, и источник резервного водоснабжения, потому как, по словам продавца, горная вода заливается во все бассейны комплекса. На территории комплекса три больших бассейна для взрослых и бассейн для детей, зоны отдыха, детская площадка, зона для барбекю и беседки для отдыха.

До набережной с многочисленными ресторанами, кафе и магазинами около 7 минут пешком. Вдоль всего променада набережной протянулись песчано-галечные пляжи и места для отдыха с зонтиками и лежаками.

Квартиры в комплексе продаются сразу с отделкой (некоторые укомплектованы мебелью «под ключ»). К каждому апартаменту предоставляется бесплатное место на паркинге (за исключением квартир-студий).

Сейчас продаются квартиры-студии, односпальные, двухспальные апартаменты площадью от 26 до 116 кв.м. Квартира-студия общей площадью 34 кв.м. обойдется покупателю в €60,860, а студия площадью 26 кв.м. (гостиная, кухонная зона, ванная комната, терраса) — в €51,220. Квартиры побольше стоят дороже: жилье площадью 53 кв.м. (гостиная, кухонная зона, спальня, две ванные комнаты, терраса) обойдется примерно в €104,410.

Также в комплексе есть предложения по продаже нескольких квартир по акции со скидкой от 6,5 — 9,5%.

Квартира в Будве за €52,987

Еще одна новостройка выставлена на продажу в одном из самых знаменитых туристических городов — Будве. Здесь на берегу Адриатического моря можно приобрести квартиры в только что построенном семиэтажном доме.

Квартиры продаются с отделкой. Доступны квартиры разных площадей и планировок: студии, квартиры с одной и двумя спальными комнатами. В зависимости от расположения из окон квартир открывается вид на море, город или горы. В шаговой доступности от дома находятся магазины, кафе, почта, остановка, а расстояние до моря составляет около 1,3 километра.

Здесь квартира-студия общей площадью 22 кв.м. обойдется примерно в €53,000.

Квартиры в Баошичи за €53,200

В небольшом городке Баошичи, всего в нескольких километрах от одного из исторических центров Черногории — города Герцег-Нови, выставлены квартиры в новостройке. Это жилой комплекс, расположенный в шаговой доступности от красивейших пляжей и всей необходимой инфраструктуры: продуктовых магазинов, ресторанов, баров.

Выставленная на продажу квартира площадью 44 кв.м. имеет удачную планировку, отдельную спальню, большую кухню совмещенную с гостиной, и большую террасу. Она обойдется покупателю в €53,200. Также в комплексе представлены квартиры площадью от 39 кв.м. до 87 кв.м. стоимостью от €60,000.

Квартира в Подгорице за €55,000

Квартира 1 спальня Подгорица, Черногория € 55,000 1 ванных комнат 30 м² 1 Этаж

Полностью готовая к проживанию квартира выставлена на продажу в Подгорице. Это столица Черногории, расположенная на слиянии двух рек: Морача и Рибница. Отсюда до моря около 30 километров, однако город богат своими архитектурными памятниками, невероятными парками и богатой историей.

Выставленная на продажу квартира общей площадью 30 кв.м., полностью меблирована, укомплектована всей необходимой бытовой техникой. С инфраструктурой в районе проблем нет — прямо напротив дома расположен большой торговый центр и остановки общественного транспорта.

Жилье полностью готово к заселению.