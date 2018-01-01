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Жилой комплекс Апартаменты в первоклассном комплексе Berkeley Place с широким спектром удобств, район MBR City, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 592,822
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Жилой комплекс Апартаменты в первоклассном комплексе Berkeley Place с широким спектром удобств, район MBR City, Дубай, ОАЭ
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О комплексе

Комплекс состоит из студий и квартир с 1–2 спальнями площадью от 52 м² до 139 м².

Первый этаж комплекса включает ресепшн, кафе, рабочую станцию, зону для чтения, лаунж-зону, парковку для велосипедов и стенд технического обслуживания, зарядные станции для электромобилей и въезд на парковку для жителей, доступ к открытому парку отдыха и баскетбольной площадке.

На следующем уровне есть игровая комната, площадка для настольного тенниса, открытый и закрытый фитнес-зал, площадка для йоги, сауна, раздевалки, сад с зонами отдыха.

На крыше расположены бассейн и шезлонги, душ на открытом воздухе, раздевалки, зона отдыха и смотровая площадка, кухня и площадка для барбекю.

Удобства и оснащение в доме

Двойное тонированное стекло, стеклянные балюстрады на балконах с напольным покрытием из керамогранита под дерево, центральные лестницы с большими окнами для дневного света, мусоропроводы с пунктами утилизации на каждом этаже, светодиодное освещение

Преимущества

Покупатель может получить ВНЖ Дубая за инвестиции в недвижимость на сумму от $ 205 000.

Расположение и объекты поблизости

Процветающий район, который вдохновляет на жизнь, комфорт и удобство в каждом уголке, Мохаммед бин Рашид Сити — это красивое прибрежное сообщество, раскинувшееся на 8 миллионах квадратных футов красивых, пышных и богатых ландшафтов. Благодаря обширным зеленым насаждениям, удобствам мирового класса и полностью интегрированному сообществу с местами для отдыха, школами и парками, этот яркий район является идеальным домом. Комплекс находится в непосредственной близости от некоторых из самых знаковых городских достопримечательностей и захватывающих дух мест. Пешеходные дорожки, парк, велосипедная дорожка и автобусная остановка находятся в непосредственной близости от здания. В шаговой доступности канал и будущая станция метро. Близкий доступ к центру города, заповеднику, торговым центрам и т. д

  • Международные школы — 4 минуты езды
  • Торговый центр Meydan и ипподром — 10 минут езды
  • Центр города, Бурдж-Халифа и Дубайская опера — 12 минут езды
  • Международный аэропорт Дубая – 17 минут езды
  • Гольф-клуб Эмирейтс и Пальма Джумейра – 20 минут езды
  • Международный аэропорт Аль-Мактум – 30 минут езды
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Дубай, ОАЭ
от € 592,822
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Застройщик: TRANIO

Предлагаются элитные просторные апартаменты с современным дизайном.

Оригинальная резиденция в форме пирамиды располагает тренажерным залом, бассейном, зелеными зонами, зонами отдыха на открытом воздухе, спортивными и детскими площадками, студией йоги, кинотеатром под открытым небом, салоном красоты.

Окончание строительства - 1 квартал 2025 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Пальма Джумейра - 19 минут
  • Пляж JBR - 15 минут
  • Дубай Марина - 15 минут
  • Бурдж Халифа - 30 минут
  • Международный аэропорт Дубая - 10 минут
Многоквартирный жилой дом Bluewaters Bay
Дубай, ОАЭ
Сдача в: -2026
Застройщик: realtortopdubai

Старт продаж второй Башни на Bluewaters от качественного и престижного застройщика Meraas ^
Данный проект находится в уникальном месторасположении, что позволяет жителям добраться до знаковых достопримечательностей Дубая по основным автомагистралям, дорожным сетям и пешеходным маршрутам.
Сам проект включает:
﻿﻿2 ЗДАНИЯ (первое распродалось за 3 часа)
﻿﻿672 ЖИЛЫХ КВАРТИРЫ
﻿﻿КВАРТИРЫ С 1, 2, 3 и 4 СПАЛЬНЯМИ
﻿﻿3 ПЕНТХАУСА
﻿﻿1 РОЗНИЧНАЯ ЕДИНИЦА
﻿﻿КУРОРТНЫЙ БАССЕЙН
﻿﻿ДЕТСКИЙ БАССЕЙН
﻿﻿ФИТНЕС КЛУБ
﻿﻿ЗЕЛЕНЫЕ ПРОСТРАНСТВА И ПЛОЩАДКИ ДЛЯ БАРБЕКЮ
﻿﻿ТЕННИСНЫЙ KOPT
Жилой комплекс Апартаменты с видом на город, море и озёра, в комплексе Viewz с развитой инфраструктурой, JLT, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

В проекте 2 башни с элегантным интерьером и мебелью от Aston Martin, расположены в JLT.

Из окон открываются панорамные виды на город, гавань Dubai Marina.

В комплексе есть различные варианты апартаментов: студии, квартиры с 1-3 спальнями.

В проекте также более 40 удобств и объектов инфраструктуры для комфортного отдыха.

Удобный план оплаты: 10% предоплата и 1-10% рассрочка каждый месяц.

Удобства и оснащение в доме

Другие удобства: терраса на крыше с зонами отдыха, зал для мероприятий и вечеринок, библиотека, бизнес-центр, услуги врача, детский сад, салон красоты, кинотеатр на открытом воздухе, настольный теннис, спортивные площадки, фотокабина, система с тропическим душем, джакузи, водная гимнастика.

Расположение и объекты поблизости

JLT - один из самых популярных районов в Дубае. В этом тихом и спокойном месте есть разные зоны для отдыха: большие озелененные участки с искусственными озерами, торговые центры, кафе и рестораны.

  • 10 минут пешком до станции метро
  • 20 минут на машине до ТЦ Dubai Mall
  • 11 минут на машине до района Palm Jumeirah
  • 20 минут на машине до Международного аэропорта Аль-Мактум
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