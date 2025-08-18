Показать объекты на карте Показать объекты списком
  2. Мальта
  3. Northern Region
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Вид на море

Квартиры с видом на море в Northern Region, Мальта

Квартира 6 комнат в Сент-Полс-Бэй, Мальта
Квартира 6 комнат
Сент-Полс-Бэй, Мальта
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Этаж 5/7
ST. PAUL’S BAY – This inviting corner apartment, nestled within a cozy eight-unit complex, s…
$276,905
Квартира 9 комнат в Qawra, Мальта
Квартира 9 комнат
Qawra, Мальта
Число комнат 9
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 168 м²
Этаж 4/7
This spacious and beautifully presented seafront apartment is situated on the fourth floor i…
$710,565
