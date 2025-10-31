Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Мальта
  3. Central Region
  4. Коммерческая
  5. Офис

Продажа офисных помещений в Central Region, Мальта

Слима
3
5 объектов найдено
Офис в Msida, Мальта
Офис
Msida, Мальта
Кол-во ванных комнат 1
Готовое офисное пространство Duplex в центре города Мсида. Более 130 квадратных метров откр…
Цена по запросу
Офис в Слима, Мальта
Офис
Слима, Мальта
Двойной офисный пентхаус Sliema с террасой и воздушным пространством общей площадью 60 кв.м.…
Цена по запросу
Офис в Слима, Мальта
Офис
Слима, Мальта
Офисное пространство в Слиме: идеальное место для бизнеса и красоты ?? Расположение: Centra…
Цена по запросу
Офис в Слима, Мальта
Офис
Слима, Мальта
Office for Sale in Prime Sliema Location Approx. 75 sqm Located in the heart of Sliema, th…
Цена по запросу
Офис в Msida, Мальта
Офис
Msida, Мальта
Кол-во ванных комнат 1
Готовый офис - Класс 4А - в Центральной Мсиде. Открытое пространство площадью 83 кв.м., вкл…
Цена по запросу
