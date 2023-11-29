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Жильё в Земгале, Латвия

Елгава
13
Икшкиле
5
Огре
4
29 объектов найдено
Дом 5 комнат в Aizupe, Латвия
Дом 5 комнат
Aizupe, Латвия
Комнаты 5
Площадь 214 м²
Этаж 1
Продается полностью оборудованный, светлый, теплый и уютный дом в Озолниеках. Качественно по…
€280,000
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Дом 9 комнат в Елгава, Латвия
Дом 9 комнат
Елгава, Латвия
Комнаты 9
Площадь 333 м²
Этаж 2
Частный дом в черте города, тихий район, большой участок с погребом (25, 5 кв. м. ), бассейн…
€195,000
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Дом 4 спальни в хорошем состоянии в Zilkalne, Латвия
Дом 4 спальни в хорошем состоянии
Zilkalne, Латвия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Этаж 2/2
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€72,800
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Языки общения: English
Дом 1 спальня в хорошем состоянии в Огре, Латвия
Дом 1 спальня в хорошем состоянии
Огре, Латвия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 2/2
Продается садовый дом с согласованным проектом и действующим разрешением на строительство в …
€35,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с подведенным электричеством в Aizupe, Латвия
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с подведенным электричеством
Aizupe, Латвия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Продается трехкомнатная квартира в известном проекте в Иецавкрасты. Многоквартирный дом Иец…
€137,000
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Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Елгава, Латвия
Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Елгава, Латвия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 174 м²
Этаж 1/1
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€234,000
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Дом 2 спальни с плитой, без ремонта в Jumpravas pagasts, Латвия
Дом 2 спальни с плитой, без ремонта
Jumpravas pagasts, Латвия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 2/2
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€192,900
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Дом 5 комнат с парковкой, с балконом, с террасой в keipenes pagasts, Латвия
Дом 5 комнат с парковкой, с балконом, с террасой
keipenes pagasts, Латвия
Комнаты 5
Площадь 236 м²
Количество этажей 2
В Юрмале, в районе Вайвари, на улице Заля 3 предлагаем 16 рядных домов Рондо. Если для Вас…
€300,000
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Квартира 5 комнат с парковкой, с балконом, с террасой в Елгава, Латвия
Квартира 5 комнат с парковкой, с балконом, с террасой
Елгава, Латвия
Комнаты 5
Площадь 197 м²
Этаж 5/6
Двухуровневая квартира с выходом на крышу дома. Квартира состоит из двух этажей. На первом э…
€900,000
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Дом 8 комнат с парковкой, с балконом, с террасой в Елгава, Латвия
Дом 8 комнат с парковкой, с балконом, с террасой
Елгава, Латвия
Комнаты 8
Площадь 300 м²
Этаж 3/3
Предлагаем приобрести современный и уютный частный дом, расположенный в поселке Дзилнуциемс …
€346,000
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Квартира 2 комнаты с лифтом, с видеонаблюдением в Елгава, Латвия
Квартира 2 комнаты с лифтом, с видеонаблюдением
Елгава, Латвия
Комнаты 2
Площадь 37 м²
Этаж 6/6
Квартира с серой отделкой в реновированном доме Rīdzenes Rezidence. В доме и квартирах произ…
€59,000
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Квартира 4 комнаты с Spalni в Икшкиле, Латвия
Квартира 4 комнаты с Spalni
Икшкиле, Латвия
Комнаты 4
Площадь 123 м²
Этаж 7/7
На улице Гану 6 (рядом с улицей Стрелниеку) на 7-м этаже фасадного дома с лифтом я могу пред…
€200,000
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Квартира 4 комнаты в Лиелварде, Латвия
Квартира 4 комнаты
Лиелварде, Латвия
Комнаты 4
Площадь 136 м²
Этаж 2/3
Продаётся 4 коминатная оборудованная квартира на 1 линии с видом на море и сосновый лес. Вел…
€400,000
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Квартира 3 комнаты с двором в Икшкиле, Латвия
Квартира 3 комнаты с двором
Икшкиле, Латвия
Комнаты 3
Площадь 113 м²
Этаж 4/6
Современная квартира с балконом в самом центре Риги – на улице Сколас 20а, в доме после рено…
€350,000
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Квартира 4 комнаты с парковкой, с балконом, с террасой в Икшкиле, Латвия
Квартира 4 комнаты с парковкой, с балконом, с террасой
Икшкиле, Латвия
Комнаты 4
Площадь 169 м²
Этаж 6/6
Очаровательная мансардная квартира в центре. - Газовое отопление,- Паркетный пол, радиаторы …
€379,000
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Квартира 3 комнаты с парковкой, для сдачи в аренду, с услугами управляющей компании в Икшкиле, Латвия
Квартира 3 комнаты с парковкой, для сдачи в аренду, с услугами управляющей компании
Икшкиле, Латвия
Комнаты 3
Площадь 147 м²
Этаж 3/6
Продаётся просторная, уютная 3-х комнатная квартира в отреставрированном фасадном доме. Квар…
€350,000
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Квартира 5 спален с балконом, с террасой, в центре города в Икшкиле, Латвия
Квартира 5 спален с балконом, с террасой, в центре города
Икшкиле, Латвия
Комнаты 6
Площадь 187 м²
Этаж 5/6
Продаётся просторная, уютная квартира в отреставрированном довоенном фасадном доме. Без отяг…
€441,090
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Квартира с парковкой, с лифтом, с двором в Елгава, Латвия
Квартира с парковкой, с лифтом, с двором
Елгава, Латвия
Площадь 138 м²
Этаж 3/5
Новый проект в Старом Городе. Это стабильное, целеустремленное жизненное пространство, котор…
€530,530
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Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с двором в Елгава, Латвия
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с двором
Елгава, Латвия
Комнаты 3
Площадь 78 м²
Этаж 5/5
Новый проект в Старом Городе. Это стабильное, целеустремленное жизненное пространство, котор…
€209,520
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Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с двором в Елгава, Латвия
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с двором
Елгава, Латвия
Комнаты 3
Площадь 93 м²
Этаж 3/5
Новый проект в Старом Городе. Это стабильное, целеустремленное жизненное пространство, котор…
€240,760
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Квартира с парковкой, с лифтом, с двором в Елгава, Латвия
Квартира с парковкой, с лифтом, с двором
Елгава, Латвия
Площадь 68 м²
Этаж 3/5
Новый проект в Старом Городе. Это стабильное, целеустремленное жизненное пространство, котор…
€170,500
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Квартира 4 комнаты с парковкой, с лифтом, с двором в Елгава, Латвия
Квартира 4 комнаты с парковкой, с лифтом, с двором
Елгава, Латвия
Комнаты 4
Площадь 88 м²
Этаж 3/5
Новый проект в Старом Городе. Это стабильное, целеустремленное жизненное пространство, котор…
€212,740
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Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с двором в Елгава, Латвия
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с двором
Елгава, Латвия
Комнаты 2
Площадь 52 м²
Этаж 3/5
Новый проект в Старом Городе. Это стабильное, целеустремленное жизненное пространство, котор…
€119,020
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Дом 6 комнат с Spalni, с газовым отоплением в Елгава, Латвия
Дом 6 комнат с Spalni, с газовым отоплением
Елгава, Латвия
Комнаты 6
Площадь 487 м²
Количество этажей 2
Дом находится в частном секторе в Меллужи. "Умный дом" в эксклюзивном месте - дюнная зона, 2…
€1,29 млн
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Квартира 3 комнаты с газовым отоплением в Огре, Латвия
Квартира 3 комнаты с газовым отоплением
Огре, Латвия
Комнаты 3
Площадь 98 м²
Этаж 2/3
Новый жилой комплекс “Элегия” состоит из трех отдельных домов, которые объединены в одном ко…
€340,000
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Квартира 3 комнаты с газовым отоплением в Огре, Латвия
Квартира 3 комнаты с газовым отоплением
Огре, Латвия
Комнаты 3
Площадь 95 м²
Этаж 3/3
Новый жилой комплекс “Элегия” состоит из трех отдельных домов, которые объединены в одном ко…
€454,667
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Квартира 4 комнаты с газовым отоплением в Огре, Латвия
Квартира 4 комнаты с газовым отоплением
Огре, Латвия
Комнаты 4
Площадь 110 м²
Этаж 2/3
Новый жилой комплекс “Элегия” состоит из трех отдельных домов, которые объединены в одном ко…
€483,130
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Дом 5 комнат с кондиционером в keipenes pagasts, Латвия
Дом 5 комнат с кондиционером
keipenes pagasts, Латвия
Комнаты 5
Площадь 240 м²
Количество этажей 3
Дом построен из экологических материалов. Стены выполнены из блоков Aeroc. С высоким уровнем…
€250,000
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Квартира 4 комнаты с парковкой, с охраняемой территорией в Елгава, Латвия
Квартира 4 комнаты с парковкой, с охраняемой территорией
Елгава, Латвия
Комнаты 4
Площадь 170 м²
Этаж 4/6
Предлагаем эксклюзивные просторные апартаменты в Старом городе с видом на церковь Святого Пе…
€600,000
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Типы недвижимости в Земгале

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Земгале, Латвия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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